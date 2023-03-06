8 березня – не єдине свято, яке присвячене жінкам. Про нього знають найбільше, бо більшість країн його відзначають. Утім, у багатьох державах є свої локальні важливі дні, які мають свої звичаї та традиції і навіть власну дату.

Які свята є у світі для жінок – далі в матеріалі.

Якщо про День жінок знає весь світ, то День матері – не настільки популярне свято. Його заведено відзначати 13 травня, але в Україні традиція припадає на 14 травня. Варто привітати не тільки мам, а й бабусь, а також вагітних жінок.

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Для жінок певного віку також влаштовують у Франції Національний день бабусь. Традиція з’явилася 1987 року. Свято припадає на першу неділю березня. У 2023 році це було 5 березня. Цього дня варто привітати тих жінок, яким уже за 55, і вони необов’язково мають бути бабусями.

Щороку у США 26 серпня відзначають День рівності жінок у США. Свято присвячене жінкам, а також боротьбі за рівні права всіх людей, незалежно від статі.

Якщо у Франції вітають бабусь, то в Японії – дівчаток. Урочистість відзначають щорічно 3 березня. Заведено бажати їм щастя, а також довгих років життя. Юні японки також прикрашають свої кімнати в персиковий колір і хваляться ляльками, які передаються з покоління в покоління.

У Греції є свій аналог Дня жінок – він отримав назву Гінайкратія. Щороку 8 січня відбуваються фестивалі жінок, а чоловік і дружина міняються своїми обов’язками на один день.

В Індії також не обходиться без фестивалів – йдеться про свято Дурга-пуджа. Свято присвячене богині, яка є покровителькою материнського початку, а також добра над злом.

Традиційно в Україні відзначають 8 березня. Мета свята – не тільки виступити за права і солідарність жінок, а й показати свою любов. Це можна зробити за допомогою подарунка, і необов’язково його купувати – можна зробити власноруч, адже головне – це увага. 10 ідей подарунків на 8 березня своїми руками можна подивитися на Фактах ICTV.