Не только 8 марта: какие еще праздники в честь женщин есть в мире

8 марта — не единственный праздник, посвященный женщинам. О нем знают больше всего, так как большинство стран его отмечают. Впрочем, во многих государствах есть свои локальные важные дни, которые имеют свои обычаи, традиции и даже собственную дату.

Какие праздники есть в мире для женщин — далее в материале.

Если о Дне женщин знает весь мир, то День матери — не настолько популярный праздник. Его принято отмечать 13 мая, но в Украине традиция приходится на 14 мая. Стоит поздравить не только мам, но и бабушек, а также беременных женщин.

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Для женщин определенного возраста также устраивают во Франции Национальный день бабушек. Традиция появилась в 1987 году. А сам праздник приходится на первое воскресенье марта. В 2023 году это было 5 марта. В этот день стоит поздравить тех женщин, которым уже за 55, и они необязательно должны быть бабушками.

Ежегодно в США 26 августа отмечают День равенства женщин в США. Праздник посвящен женщинам, а также борьбе за равные права всех людей вне зависимости от пола.

Если во Франции поздравляют бабушек, то в Японии — девочек. Торжество отмечают ежегодно 3 марта. Принято желать им счастья, а также долгих лет жизни. Юные японки также украшают свои комнаты в персиковый цвет и хвастаются куклами, которые передаются из поколения в поколение.

В Греции есть свой аналог Дня женщин — он получил название Гинайкратия. Ежегодно 8 января проходят фестивали женщин, а муж и жена меняются своими обязанностями на один день.

В Индии также не обходится без фестивалей — речь идет о празднике Дурга-пуджа. Праздник посвящен богине, которая является покровительницей материнского начала, а также добра над злом.

Традиционно в Украине отмечают 8 марта. Цель праздника — не только выступить за права и солидарность женщин, но и показать свою любовь. Это можно сделать с помощью подарка и необязательно его покупать — можно сделать самостоятельно, ведь главное это внимание. 10 идей подарков на 8 марта своими руками можно посмотреть на Фактах ICTV.