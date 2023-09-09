День українського кіно щорічно відзначають у другу суботу вересня. У 2023 році припадає на 8 число.

Свято присвячене важливій частині нашої культури – кіно продовжує ставати дедалі популярнішим і доступнішим. До того ж, останнім часом українські режисери активно співпрацюють з міжнародними копаннями, щоб просувати свої роботи в усьому світі. Наприклад, дедалі більше фільмів з’являється на платформах Netflix.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем українського кіно в листівках, які потішать усіх тих, хто доклав руку до цього виду мистецтва.

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Примітно, що свято стало офіційним ще 1996 року з ініціативи Леоніда Кучми. Тоді подію було створено для підтримки кінематографії України.

Жовтень уже зовсім скоро настане – саме час підготуватися до свят, які доведеться зустрічати і відзначати. До того ж деякі події відзначатимуться за новими датами. Важливі свята тепер будуть на початку місяця. На 1 число тепер припадає Покров, день захисника і захисниць України, а також День козацтва. Календар свят жовтня 2023 є на Фактах ICTV.