31 жовтня відзначають сучасне міжнародне свято Геловін. День, який славиться фразами цукерки чи смерть, гаманець чи життя, а також яскравими та незвичайними костюмами, в які прийнято одягатися.

Не забудьте привітати своїх друзів із найстрашнішим святом року, побажавши їм кошмарного везіння та смачних солодощів. Факти ICTV підготували яскраві картинки для Viber, щоб ви змогли привітати всіх із Геловіном.

Прообраз Геловіна – язичницьке свято Самайн, яке згодом співпало за датою напередодні Дня всіх святих і вплинуло на традиції найстрашнішого свята в році.

Найбільш яскраво святкують Геловін закордоном, а саме в США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Там прикрашають двори будинків, а діти вбираються в моторошні костюми, після чого ходять по сусідах і вимовляють традиційні фрази: цукерки чи смерть, гаманець чи життя.

У нас же визнавати Геловін стали зовсім нещодавно. Цього дня заклади влаштовують різноманітні костюмовані заходи та вечірки.

Крім того, є у свята і символ – гарбуз, з якого прийнято вирізати різні маски. Найпопулярніша – Джек-ліхтар. Вважається, що свічка, яка горить усередині – відлякує злих духів.

Раніше ми писали покрокову інструкцію як вирізати гарбуз на Геловін – читайте на Фактах ICTV.