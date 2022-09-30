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Найкращим педагогам: короткі привітання з Днем вчителя

30 Вересня 2022, 07:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Учитель

День учителя у 2022 році українці відзначають 2 жовтня. Важливе свято традиційно приходиться на першу неділю місяця.

Саме час привітати та порадувати тих, хто присвятив своє життя вченню інших. Терпіння, працьовитість і сила духу – все це просто необхідне кожному вчителю. Вчителі дають повчання на все життя, і дуже важливо, щоб навчальний процес був якісним.

Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання з Днем вчителя, які зігріють теплим словом і дадуть сили на весь навчальний рік, яким би важким він не був. Саме час згадати тих, хто багато років готував вас до дорослого життя.

Зараз дивляться

***

Бажаємо творити й процвітати,
Ніколи горя й бід не знати.
Натхнення вам і позитиву,
Нових ідей і креативу.

***

Ви дітей навчаєте,
Хист до цього маєте.
Хай учні вас цінують,
Позитив щодня дарують.
Бажаєм вам наснаги,
Терпіння і поваги.

***

Здоров`я, сил, терпіння
Й міцних нервів бажаємо,
Знайте — ми Вас любимо,
Цінуємо і поважаємо.

***

Ми вас дуже поважаємо
Й зі святом щиро вітаємо,
Бажаємо в роботі удачі,
Хай повз проходять всі невдачі.

***

У цей день бажаємо щиро
Щастя всім учителям,
Хай здійснюються всі мрії —
Насолоджуйтесь життям!

***

Жовтень вже на порозі – час розпланувати середину осені, щоб не пропустити важливі свята і провести вечори в колі сім’ї чи друзів. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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День вчителя Привітання зі святами
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