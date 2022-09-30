День учителя у 2022 році українці відзначають 2 жовтня. Важливе свято традиційно приходиться на першу неділю місяця.

Саме час привітати та порадувати тих, хто присвятив своє життя вченню інших. Терпіння, працьовитість і сила духу – все це просто необхідне кожному вчителю. Вчителі дають повчання на все життя, і дуже важливо, щоб навчальний процес був якісним.

Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання з Днем вчителя, які зігріють теплим словом і дадуть сили на весь навчальний рік, яким би важким він не був. Саме час згадати тих, хто багато років готував вас до дорослого життя.

Зараз дивляться

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Бажаємо творити й процвітати,

Ніколи горя й бід не знати.

Натхнення вам і позитиву,

Нових ідей і креативу.

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Ви дітей навчаєте,

Хист до цього маєте.

Хай учні вас цінують,

Позитив щодня дарують.

Бажаєм вам наснаги,

Терпіння і поваги.

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Здоров`я, сил, терпіння

Й міцних нервів бажаємо,

Знайте — ми Вас любимо,

Цінуємо і поважаємо.

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Ми вас дуже поважаємо

Й зі святом щиро вітаємо,

Бажаємо в роботі удачі,

Хай повз проходять всі невдачі.

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У цей день бажаємо щиро

Щастя всім учителям,

Хай здійснюються всі мрії —

Насолоджуйтесь життям!

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Жовтень вже на порозі – час розпланувати середину осені, щоб не пропустити важливі свята і провести вечори в колі сім’ї чи друзів. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.