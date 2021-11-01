Традиційно 1 листопада католики відзначають День всіх святих. Сьогодні всі віруючі вшановують померлих родичів та прикрашають могили на цвинтарях.
Вважається, що у День всіх святих католики неодмінно повинні відвідати месу. Також сьогодні можна привітати своїх рідних, побажати їм здоров’я та довгих років життя.
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Вітаю з Днем всіх святих. Бажаю, щоб життя було світлим, благополучним, щасливим і успішним. Бажаю втіхи для душі, чуйності серця, доброти, миру, добра, ласки, міцного здоров’я і надії на краще.
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Світле свято всіх святих
Наповнює серце щастям.
Після снів важких і злих
Назавжди пішло нещастя.
З Днем всіх святих!
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Вітаю з Днем всіх святих і хочу побажати, щоб твій ангел тебе оберігав від усіх негараздів. Щоб святі лики і яскраве полум’я свічок осяяли твоє життя благодаттю, щоб твоє щастя було не по зубах темним силам, щоб твоє серце згадало самовіддані вчинки всіх святих і направило тебе на шлях благодіянь і добра.
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З Днем усіх святих! Хочу побажати тобі міцної істинної віри, довгих років життя, відміряних Богом, і нехай бережуть тебе ангели від гріха та спокуси.
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Бажаю в День усіх святих кожному віруючому миру та благополюччя! Нехай ангели вас оберігають дім, а зло ніколи не переступає поріг. Бажаю міцного здоров’я та довгих років життя тобі та вашим рідним.
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День усіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько 2 тис. років тому кельтські племена у цей день відзначали свято Самайн (Samhain), яке пов’язане із вшануванням померлих.
Раніше ввважалося, що 1 листопада нечисть спускається на землю і починає лякати перехожих, відьми влаштовують шабаші. Люди хотіли відлякати злі сили, а тому, самі вбиралися страхітливими персонажами і влаштовували гучні ходи.
До речі, у низці країн світу (від Америки до Африки) католицький День всіх святих є офіційним вихідним днем на загальнодержавному рівні.