Традиционно 1 ноября католики отмечают День всех святых. Сегодня все верующие чтят умерших родственников и украшают могилы на кладбищах.
Считается, что в День всех святых католики обязательно должны посетить мессу. Также сегодня можно поздравить своих родных, пожелать им здоровья и долгих годов жизни.
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С Днем всех святых вас поздравляем,
Любви и мира вам желаем,
Пусть в небо ангелы летят,
И все святые вас хранят.
Пусть радость этот день несет,
И вам всегда во всем везет.
В душе покоя и тепла
И будьте счастливы всегда!
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Поздравляю с Днем всех святых. Желаю, чтобы жизнь была светлой, благополучной, счастливой, успешной. Желаю отрады для души, отзывчивости сердца, доброты и мира, блага и милости, крепкого здоровья и надежды на лучшее.
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В день всех святых
Зажгите в храме свечи,
Теплей пусть будет
Святым на небесах,
Душе пусть вашей
Тоже станет легче,
Уйдет тяжесть грехов,
Лежащих на плечах.
В день всех святых
Желаю благодати,
Пусть ангелы
Коснуться вас крылом,
Пусть свечи воском
Где-то в храме плачут,
И счастье незаметно
Входит в дом.
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Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.
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Поздравляю с Днем святых
Всех знакомых и родных,
Ангелы пусть охраняют
От любой беды спасают.
Жизни всей великий план
Богом нам для счастья дан.
Грусть идет пусть стороной,
Будь всегда самим собой.
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День всех святых имеет глубокие языческие корни. Около 2 тыс. лет назад кельтские племена в этот день отмечали праздник Самайн (Samhain), связанный с чествованием умерших.
Ранее считалось, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши. Люди хотели отпугнуть злые силы, а потому, сами наряжались устрашающими персонажами и устраивали громкие ходы.
Кстати, в ряде стран мира (от Америки до Африки) католический День всех святых является официальным выходным днем на общегосударственном уровне.