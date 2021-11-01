Традиционно 1 ноября католики отмечают День всех святых. Сегодня все верующие чтят умерших родственников и украшают могилы на кладбищах.

Считается, что в День всех святых католики обязательно должны посетить мессу. Также сегодня можно поздравить своих родных, пожелать им здоровья и долгих годов жизни.

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С Днем всех святых вас поздравляем,

Любви и мира вам желаем,

Пусть в небо ангелы летят,

И все святые вас хранят.

Пусть радость этот день несет,

И вам всегда во всем везет.

В душе покоя и тепла

И будьте счастливы всегда!



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Поздравляю с Днем всех святых. Желаю, чтобы жизнь была светлой, благополучной, счастливой, успешной. Желаю отрады для души, отзывчивости сердца, доброты и мира, блага и милости, крепкого здоровья и надежды на лучшее.

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В день всех святых

Зажгите в храме свечи,

Теплей пусть будет

Святым на небесах,

Душе пусть вашей

Тоже станет легче,

Уйдет тяжесть грехов,

Лежащих на плечах.

В день всех святых

Желаю благодати,

Пусть ангелы

Коснуться вас крылом,

Пусть свечи воском

Где-то в храме плачут,

И счастье незаметно

Входит в дом.



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Поздравляю с Днём всех святых и хочу пожелать, чтобы твой ангел тебя хранил от всех невзгод, чтобы святые лики и яркое пламя свеч озарили твою жизнь благодатью, чтобы твоё счастье было не по зубам тёмным силам, чтобы твоё сердце вспомнило самоотверженные поступки всех святых и направило тебя на путь благодеяний и добра.

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Поздравляю с Днем святых

Всех знакомых и родных,

Ангелы пусть охраняют

От любой беды спасают.

Жизни всей великий план

Богом нам для счастья дан.

Грусть идет пусть стороной,

Будь всегда самим собой.



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День всех святых имеет глубокие языческие корни. Около 2 тыс. лет назад кельтские племена в этот день отмечали праздник Самайн (Samhain), связанный с чествованием умерших.

Ранее считалось, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши. Люди хотели отпугнуть злые силы, а потому, сами наряжались устрашающими персонажами и устраивали громкие ходы.

Кстати, в ряде стран мира (от Америки до Африки) католический День всех святых является официальным выходным днем на общегосударственном уровне.