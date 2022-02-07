Традиційно 7 лютого в Україні відзначають День масажиста. Професійне свято представників цієї професії виникло у 2018 році.
Подію було затверджено Всеукраїнським об’єднанням фахівців масажу з ініціативи громадських організацій та провідних установ у сферах медицини та оздоровлення.
Сьогодні варто привітати всіх масажистів, які із задоволенням виконують свою роботу та дарують людям гарне самопочуття. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем масажиста у листівках та СМС.
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Хай ангел Божий буде охоронцем,
Щоб життя ясніло ясним сонцем,
Щоб доля радість дарувала
Й любов’ю серце зігрівала!
Бажаємо натхнення, завзяття, здоров’я міцного,
І щастя, і всякого блага земного!
І посмішок світлих, і ніжності квітів,
І друзів надійних, і свіжого вітру!
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Зі святом, наш масажисте, коханий,
Нехай твій шлях буде довгий і вдалий.
Розвитку і нових горизонтів досягнення,
Любові і сил, добра і задоволення!
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Золоті твої руки
Бадьорість тіла повертають,
Я сьогодні масажиста
Зі святом вітаю.
Ти хворих на ноги ставиш,
Полегшення даруючи,
Щоб руки не боліли
І клієнти не хворіли
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Вітаємо Вас з професійним святом! Міцного вам здоров’я, щастя, сили і витримки, оптимізму і благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, успіхів у нових починаннях! Дякуємо за вашу працю та поради!
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Варто зазначити, що вперше вплив на людські тіла за допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Прийоми масажу застосовували для лікування вивихів та ревматичних болів, зняття втоми та спазмів м’язів.
Професія масажиста потребує фізичної витривалості та володіння знаннями з різних напрямках медицини, тому фахівці цієї галузі є дуже затребуваними.