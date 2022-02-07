Традиційно 7 лютого в Україні відзначають День масажиста. Професійне свято представників цієї професії виникло у 2018 році.

Подію було затверджено Всеукраїнським об’єднанням фахівців масажу з ініціативи громадських організацій та провідних установ у сферах медицини та оздоровлення.

Сьогодні варто привітати всіх масажистів, які із задоволенням виконують свою роботу та дарують людям гарне самопочуття. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем масажиста у листівках та СМС.

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Хай ангел Божий буде охоронцем,

Щоб життя ясніло ясним сонцем,

Щоб доля радість дарувала

Й любов’ю серце зігрівала!

Бажаємо натхнення, завзяття, здоров’я міцного,

І щастя, і всякого блага земного!

І посмішок світлих, і ніжності квітів,

І друзів надійних, і свіжого вітру!



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Зі святом, наш масажисте, коханий,

Нехай твій шлях буде довгий і вдалий.

Розвитку і нових горизонтів досягнення,

Любові і сил, добра і задоволення!



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Золоті твої руки

Бадьорість тіла повертають,

Я сьогодні масажиста

Зі святом вітаю.

Ти хворих на ноги ставиш,

Полегшення даруючи,

Щоб руки не боліли

І клієнти не хворіли

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Вітаємо Вас з професійним святом! Міцного вам здоров’я, щастя, сили і витримки, оптимізму і благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, успіхів у нових починаннях! Дякуємо за вашу працю та поради!

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Варто зазначити, що вперше вплив на людські тіла за допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Прийоми масажу застосовували для лікування вивихів та ревматичних болів, зняття втоми та спазмів м’язів.

Професія масажиста потребує фізичної витривалості та володіння знаннями з різних напрямках медицини, тому фахівці цієї галузі є дуже затребуваними.