Традиционно 7 февраля в Украине отмечают День массажиста. Профессиональный праздник представителей этой профессии возник в 2018 году.
Событие было утверждено Всеукраинским объединением специалистов массажа по инициативе общественных организаций и ведущих учреждений в сфере медицины и оздоровления.
Сегодня следует поздравить всех массажистов, которые с удовольствием выполняют свою работу и дарят людям хорошее самочувствие. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем массажиста в открытках и СМС.
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Массажист ты просто супер,
Восхищает навык твой,
Золотые чудо руки
Ведь дарованы судьбой.
Пожелаю в этот праздник
Я успехов и добра,
Счастья в жизни твоей личной
И душевного тепла.
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Потрясающего массажиста поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы в ваши руки попадали только самое лучшие клиенты. Будьте здоровы, расслаблены, наполнены позитивной энергией и полны вдохновения! Достатка, успеха и счастья!
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Если что-то заболело,
Поясница затекла,
Ты помочь умеешь смело,
Разминая нам тела!
Массажист, свои уменья
Береги и развивай.
Поздравляем с праздником!
Счастлив будь и не хворай!
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Твои руки золотые
Снимут напряжение, боль.
С праздником поздравить,
Массажист, тебя позволь.
Будь здоров, предельно счастлив,
Верь в удачу и себя,
Будет пусть любовь горячей,
Не подводят пусть друзья.
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Поздравляю с праздником,
Массажист наш самый классный,
Ты над точками на теле
Обладаешь сильной властью.
Я желаю быть успешным
В деле жизни и любви,
Исцеление, здоровье
Людям, как всегда, дари.
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Впервые влияние на человеческие тела с помощью рук описали китайцы и индийцы около 3 тыс. лет до нашей эры. Приемы массажа применяли для лечения вывихов и ревматических болей, снятия усталости и спазмов мышц.
Профессия массажиста требует физической выносливости и знаний по разным направлениям медицины, поэтому специалисты этой отрасли являются очень затребованными.