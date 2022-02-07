Традиционно 7 февраля в Украине отмечают День массажиста. Профессиональный праздник представителей этой профессии возник в 2018 году.

Событие было утверждено Всеукраинским объединением специалистов массажа по инициативе общественных организаций и ведущих учреждений в сфере медицины и оздоровления.

Сегодня следует поздравить всех массажистов, которые с удовольствием выполняют свою работу и дарят людям хорошее самочувствие. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем массажиста в открытках и СМС.

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Массажист ты просто супер,

Восхищает навык твой,

Золотые чудо руки

Ведь дарованы судьбой.

Пожелаю в этот праздник

Я успехов и добра,

Счастья в жизни твоей личной

И душевного тепла.



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Потрясающего массажиста поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы в ваши руки попадали только самое лучшие клиенты. Будьте здоровы, расслаблены, наполнены позитивной энергией и полны вдохновения! Достатка, успеха и счастья!

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Если что-то заболело,

Поясница затекла,

Ты помочь умеешь смело,

Разминая нам тела!

Массажист, свои уменья

Береги и развивай.

Поздравляем с праздником!

Счастлив будь и не хворай!



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Твои руки золотые

Снимут напряжение, боль.

С праздником поздравить,

Массажист, тебя позволь.

Будь здоров, предельно счастлив,

Верь в удачу и себя,

Будет пусть любовь горячей,

Не подводят пусть друзья.



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Поздравляю с праздником,

Массажист наш самый классный,

Ты над точками на теле

Обладаешь сильной властью.

Я желаю быть успешным

В деле жизни и любви,

Исцеление, здоровье

Людям, как всегда, дари.



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Впервые влияние на человеческие тела с помощью рук описали китайцы и индийцы около 3 тыс. лет до нашей эры. Приемы массажа применяли для лечения вывихов и ревматических болей, снятия усталости и спазмов мышц.

Профессия массажиста требует физической выносливости и знаний по разным направлениям медицины, поэтому специалисты этой отрасли являются очень затребованными.