День ангела Антоніни святкують дев’ять разів на рік, у тому числі й 30 січня. Це ім’я досить популярне, і серед ваших знайомих знайдуться його володарки. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Антоніни у картинках, прозі та СМС, які порадують близьких та друзів навіть на відстані — теплі слова розтоплять будь-яке серце.

Привітання з днем ангела Антоніни в листівках

Привітання з днем ангела Антоніни в прозі та СМС

Люба Антоніно! Хочу побажати, щоб на обличчі завжди сяяла посмішка, очі світилися від щастя, серце було наповнене любов’ю, душа прагнула до заповітних мрій і добрих вчинків, а ноги завжди йшли дорогою щастя.

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Прекрасна Антоніно, мила Тонечко! Вітаю тебе і бажаю здоров’я, любові і краси. Нехай все в житті буде чудово, хай тебе оточує щастя і натхнення, нехай з тобою завжди буде успіх.

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Антоніно, вітаю! Нехай впевненість буде завжди твоїм девізом у житті, щоб всупереч усім перешкодам ти йшла вперед і досягала цілей. Бажаю успіху і перемог!

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З Днем Антоніни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Хочу гарної долі побажати

І здоров’я всій родині.

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З днем Антоніни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай свята дарує мудрість

І кохання щире.

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З днем Антоніни сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

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Значення імені Антоніна

Це ім’я має кілька версій походження — з грецької перекладається як змагальна і та, хто втупає у бій.

Заступницею всіх володарок цього імені є свята мучениця Антоніна Кродамнська. Коли правитель Фіст намагався вмовити її поклонятися язичницьким богам, вона мужньо відмовилася — спочатку її відправили до в’язниці, а потім стратили. Та Фіст дочекався свого покарання за провини — він онімів і не міг їсти й спати. Через сім днів він помер у муках.

Характер Антоніни можна легко назвати збалансованим. Власниці цього імені дуже вміло обирають між м’якістю та твердістю – вони відповідальні та раціональні, а також ідеальні співрозмовники.

Антоніна дуже любить працювати – це спосіб вираження. Готовність віддавати себе цілком і поєднувати хобі із заробітком – це типові риси власниць цього імені.

До сім’ї Антоніна ставиться серйозно — якщо наважиться розсудитись і завести дітей, то стоятиме за своїх близьких горою.