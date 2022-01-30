День ангела Антонины празднуют девять раз в год, в том числе 30 января. Это имя достаточно популярное, и среди ваших знакомых точно найдутся его обладательницы. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Антонины в картинках, прозе и СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии — теплые слова растопят любое сердце.

Поздравления с днем ​​ангела Антонины в открытках

Поздравления с днем ангела Антонины в прозе и СМС

Дорогая Антонина! Хочу пожелать, чтобы на лице всегда сияла улыбка, глаза светились от счастья, сердце было наполнено любовью, душа стремилась к заветным желаниям и добрым поступкам, а ноги всегда шли по дороге счастья.

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Прекрасная Антонина, милая Тонечка! Поздравляю тебя и желаю здоровья, любви и красоты. Пусть все в жизни будет хорошо, пусть тебя окружает счастье и вдохновение, пусть с тобой всегда будет успех.

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Антонина, поздравляю! Пусть уверенность будет всегда твоим девизом по жизни, чтобы вопреки всем препятствиям ты шла вперед и достигала целей. Желаю успеха и побед!

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От всей души желаю, Тоня,

Тебе здоровья и добра,

Мгновений ярких миллионы,

Любви взаимной и тепла!

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Сегодня все для Антонины:

И комплименты, и цветы.

Я быть желаю позитивной,

И воплощать свои мечты!

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Дорогая Антонина,

Пожелаю в праздник твой

Жизни радостной и дивной,

Долгих лет, любви большой.

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Значение имени Антонина

Это имя имеет несколько версий происхождения — с греческого переводится как состязательная и та, кто вступает в бой.

Заступницей всех обладательниц этого имени является святая мученица Антонина Кродамнская. Когда правитель Фист пытался уговорить ее поклоняться языческим богам, она мужественно отказалась — сначала ее отправили в тюрьму, а затем казнили. Внезапно Фист дождался своего наказания за проступки — он онемел и не мог есть и спать. Спустя семь дней он умер в мучениях.

Характер Антонины можно легко назвать сбалансированным. Обладательницы этого имени очень умело выбирают между мягкостью и твердостью — они ответственные и рациональные, а также идеальные собеседники.

Антонина очень любит работать — это способ выражения. Готовность отдавать себя целиком и совмещать хобби с заработком — это типичные черты обладательниц этого имени.

К семье Антонина относится серьезно — если решится остепениться и завести детей, то будет стоять за своих близких горой.