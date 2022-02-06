Міжнародний день бармена відзначається 6 лютого. 2022 року свято припадає на неділю.
Цього дня варто привітати тих, хто вирішив присвятити своє життя цій нелегкій, але цікавій справі. Багато і не здогадуються, якої майстерності та зосередженості потребує робота бармена — правильно перемішати рідини, створити унікальний коктейль за строгим рецептом і просто вислухати відвідувачів та допомогти порадою.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем бармена у листівках та СМС, які точно порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Теплі слова здатні розтопити будь-яке серце та зарядити позитивом.
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Бармен — ти напоїв знавець,
Психолог для душ заблукалих,
Ти в винах і градусах знаєш сенс,
Творець коктейлів досконалих.
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Ти за барною стійкою просто ас.
І будь-який коктейль готуєш сходу.
Цей тост простий тобі від нас
Життя щоб поліпшувалася рік від року!
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Бажаємо життя, як вино,
Бурливого і грайливого.
Нехай щастя буде, як в кіно,
Захопливим і красивим.
Щоб в день бармена чув ти,
У кишенях шелест чайових.
Щоб збулися твої мрії,
І став власником бару ти.
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При створенні коктейлів
Ти покажеш майстер-клас!
Найкращий, найспритніший,
Супер-бармен ти у нас!
Ми бажаємо в житті щастя,
Здоров’я, удачі, любові
І зелененьких більше,
Прихильності до тебе долі!
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Наш гарсон або бармен,
Хлопець просто супермен!
І стаканами жонглює,
І напої нам готує.
Завжди радісно зустріне
Настрій легко він підніме.
Вислухає і зрозуміє,
Теплим словом нас зігріє.
Вам у це чудове свято
Зичим радості багато!
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Відомо, що дату для свята обрали невипадково — у цей день також вшановують пам’ять святого Аманда. Це християнський апостол, який з давніх-давен вважається покровителем виноробів, пивоварів і торговців.
Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії. Тому Міжнародний день бармена прижився у багатьох країнах з усього світу.
В Україні це свято вважається молодим – воно з’явилося у 2008 році. Тоді Міжнародний центр барменів Planet Z разом із київським рок-клубом Докер Паб вирішили відзначати цей день і на території нашої країни.
Традиційно, цього дня багато барменів влаштовують конкурси та фестивалі, на яких вони можуть продемонструвати свої вміння та професіоналізм, а також поспілкуватися та поділитися своїм досвідом із колегами.
Незабаром березень — саме час підготуватися до свят, щоб відзначити їх з близькими та друзями. Так, уже на початку місяця весь світ святкуватиме Міжнародний жіночий день, а на кінець припадає день СБУ. Ознайомитися з повним списком свят березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.