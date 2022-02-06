Міжнародний день бармена відзначається 6 лютого. 2022 року свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати тих, хто вирішив присвятити своє життя цій нелегкій, але цікавій справі. Багато і не здогадуються, якої майстерності та зосередженості потребує робота бармена — правильно перемішати рідини, створити унікальний коктейль за строгим рецептом і просто вислухати відвідувачів та допомогти порадою.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​бармена у листівках та СМС, які точно порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Теплі слова здатні розтопити будь-яке серце та зарядити позитивом.

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Бармен — ти напоїв знавець,

Психолог для душ заблукалих,

Ти в винах і градусах знаєш сенс,

Творець коктейлів досконалих.



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Ти за барною стійкою просто ас.

І будь-який коктейль готуєш сходу.

Цей тост простий тобі від нас

Життя щоб поліпшувалася рік від року!



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Бажаємо життя, як вино,

Бурливого і грайливого.

Нехай щастя буде, як в кіно,

Захопливим і красивим.

Щоб в день бармена чув ти,

У кишенях шелест чайових.

Щоб збулися твої мрії,

І став власником бару ти.



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При створенні коктейлів

Ти покажеш майстер-клас!

Найкращий, найспритніший,

Супер-бармен ти у нас!

Ми бажаємо в житті щастя,

Здоров’я, удачі, любові

І зелененьких більше,

Прихильності до тебе долі!



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Наш гарсон або бармен,

Хлопець просто супермен!

І стаканами жонглює,

І напої нам готує.

Завжди радісно зустріне

Настрій легко він підніме.

Вислухає і зрозуміє,

Теплим словом нас зігріє.

Вам у це чудове свято

Зичим радості багато!



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Відомо, що дату для свята обрали невипадково — у цей день також вшановують пам’ять святого Аманда. Це християнський апостол, який з давніх-давен вважається покровителем виноробів, пивоварів і торговців.

Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії. Тому Міжнародний день бармена прижився у багатьох країнах з усього світу.

В Україні це свято вважається молодим – воно з’явилося у 2008 році. Тоді Міжнародний центр барменів Planet Z разом із київським рок-клубом Докер Паб вирішили відзначати цей день і на території нашої країни.

Традиційно, цього дня багато барменів влаштовують конкурси та фестивалі, на яких вони можуть продемонструвати свої вміння та професіоналізм, а також поспілкуватися та поділитися своїм досвідом із колегами.

Незабаром березень — саме час підготуватися до свят, щоб відзначити їх з близькими та друзями. Так, уже на початку місяця весь світ святкуватиме Міжнародний жіночий день, а на кінець припадає день СБУ. Ознайомитися з повним списком свят березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.