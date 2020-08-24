День незалежності України щороку святкують 24 серпня. Це свято є одним із найголовніших для українців, адже саме 29 років тому наша країна стала суверенною незалежною державою.

Наша історія змінилася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності. Пізніше, 1 грудня 1991 року, ухвалення акту підтримали на Всеукраїнському референдумі.

Але святкувати День незалежності на офіційному державному рівні почали з 1992 року.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем незалежності у листівках, щоб ви могли привітати один одного з 29-річчям нашої країни.

Через карантин програма заходів у Києві на День незалежності буде не такою насиченою, як у минулі роки.

Але все ж 24 серпня у столиці можна буде подивитися відеоекскурс у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей, відвідати вітрильну регату у затоці Собаче гирло та яхт-клубі Riviera Rivrside Marina.

Традиційно сьогодні відбудуться молебні за Україну та український народ.