День матері в Україні відзначають у другу неділю травня – цього року він припадає на 14 травня.

У цей день варто показати своїй найближчій людині всю свою любов, подякувати за турботу і довгі роки підтримки. Теплі слова або букет квітів точно піднімуть настрій і нагадають про важливість материнства.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем матері, які зігріють серце і допоможуть передати почуття навіть на відстані.

Відомо, що День матері в Україні почали відзначати з 2000 року. Саме свято бере свій початок зі США 1914 року. Уже після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німецькій Державі, Чехословацькій республіці.

Травень радує українців величезною кількістю свят, нехай і без додаткових вихідних, але очікуються також і церковні важливі дати. Наприклад, на 22 число припадає День Святителя Миколая, а на 25 – Вознесіння Господнє. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2023 можна на Фактах ICTV.