Травень – останній місяць весни перед літом. Період, коли на вулиці вже дуже тепло, а душа вимагає змін. І часто вони стосуються маніпуляцій із волоссям. Хтось хоче змінити зачіску, зістригти чи освіжити довжину, змінити колір чуприни. Однак до цього питання варто підійти серйозно.

Факти ICTV вивчили календар стрижок на травень 2024 і дізналися найсприятливіші дні для походу в салон. Ознайомившись із ним, ви знатимете, коли маніпуляції з волоссям варто проводити, а коли їх слід перенести на інший день.

Місячний календар стрижок на травень 2024: коли краще стригти волосся

На останній місяць весни припадає чимало сприятливих днів для стрижки. Уже 2 травня можна сміливо вирушати в перукарню.

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Також вдалими датами будуть 7, 9, 12, 14, 15-17, 18, 20-21, 26-27, 29, 31 травня.

Є й нейтральні дні для походу в салон, таким у травні є 30 число.

У які дні не можна стригти волосся в травні 2024 року

Дні, які не потрапили до переліку сприятливих або нейтральних, є не надто вдалим періодом для стрижки або фарбування волосся, оскільки можуть сповільнити його ріст або не принести бажаного результату. Тому краще відкласти похід до перукарні на інший час. Однак у ці дати можна провести поживні та оздоровчі процедури, які точно стануть корисними для вашої шевелюри.

І так, у які дні не можна стригти волосся в травні 2024 – 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 22-25, 28-29 числа.

Сприятливі дні для зміни іміджу в травні 2024 року

Змінити колір волосся або зробити укладку можна 2 травня, однак перше лише в тому разі, якщо хочете уповільнити ріст коси. Вдалими датами для цього також стануть 7, 9, 12, 14 числа. Та й загалом для цього підійдуть усі сприятливі дні.

Для завивки підійде 14, 16, 21, 21, 27, 29 травня.

Коли Місяць росте у травні 2024 – дати

Варто пам’ятати, якщо зістригти волосся в дні молодого Місяця, воно буде швидше рости. Якщо ж природний супутник Землі перебуває у спадній фазі, тоді ріст чуприни сповільниться, а стрижка довше збереже свій первісний вигляд.

Тож потрібно знати, коли росте Місяць у травні 2024. Такий період припадає з 9 по 22 травня включно. Тому ті, хто хоче відростити волосся, зверніть увагу на сприятливі дні цього періоду.

Спадна фаза Місяця в травні 2024 припадає на 1-7 і 23-31 числа. Якщо вам не важливий ріст волосся і його довжина, бо ви хочете зберегти зачіску на довше, виберіть якийсь із цих днів.