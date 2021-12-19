День адвокатури щороку відзначають в Україні 19 грудня. 2021 року свято припадає на неділю.
Цього дня варто привітати всіх, хто відстоює права українців. Правозахисники завжди прийдуть на допомогу — їхні професійні знання допомагають дотримуватися законів та домагатися справедливості.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем адвокатури у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Приємні слова можуть надихнути на подвиги та мотивувати на великі справи.
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У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде святом.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя сподвигала!
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Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,
Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,
Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,
Виграються усі справи хай в судах всі чисто!
Зичу тільки перемоги всюди здобувати!
Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!
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Хай будуть вагомими докази,
Хай справі на руку всі покази,
Хай успіх тобі усміхається,
До тебе хай всі дослухаються,
В кар’єрі бажаю підйому,
Забути назавжди про втому,
Трудитись бажаю завзято!
Зі святом тебе, адвокате!
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Хай закони від зубів у тебе аж відскакують,
Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,
Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,
Виграються усі справи хай в судах всі чисто!
Зичу тільки перемоги всюди здобувати!
Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!
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Адвокат ти просто класний,
Спец в справах своїх прекрасний,
Буде радий завжди клієнт,
Адже допомагаєш в момент!
З твоїм святом, друже!
Хай тебе удача шукає
І знаходить у день будь-який,
Щоб успіх був лише з тобою!
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День адвокатури в Україні розпочали відзначати ще 2002 року після указу другого президента України Леоніда Кучми. У документі глава держави висловлював подяку тим, хто присвятив своє життя адвокатській діяльності.
Традиційно свято відмічають в адвокатських об’єднаннях — корпоративами, а іноді й веселими конкурсами у неформальній атмосфері. Цього дня нерідко нагороджують і тих професіоналів, котрі відзначилися цього року.
Кінець грудня завжди був важливим для українців — саме час зібратися зі своєю родиною чи друзями та відзначити настання нового року. Можна навіть самому приготувати їжу – зараз різноманітність страв обмежується лише фантазією. Що приготувати на Новий рік 2022 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.