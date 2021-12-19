День адвокатури щороку відзначають в Україні 19 грудня. 2021 року свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати всіх, хто відстоює права українців. Правозахисники завжди прийдуть на допомогу — їхні професійні знання допомагають дотримуватися законів та домагатися справедливості.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем адвокатури у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Приємні слова можуть надихнути на подвиги та мотивувати на великі справи.

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У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде святом.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя сподвигала!



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Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!



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Хай будуть вагомими докази,

Хай справі на руку всі покази,

Хай успіх тобі усміхається,

До тебе хай всі дослухаються,

В кар’єрі бажаю підйому,

Забути назавжди про втому,

Трудитись бажаю завзято!

Зі святом тебе, адвокате!



***

Хай закони від зубів у тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!



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Адвокат ти просто класний,

Спец в справах своїх прекрасний,

Буде радий завжди клієнт,

Адже допомагаєш в момент!

З твоїм святом, друже!

Хай тебе удача шукає

І знаходить у день будь-який,

Щоб успіх був лише з тобою!



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День адвокатури в Україні розпочали відзначати ще 2002 року після указу другого президента України Леоніда Кучми. У документі глава держави висловлював подяку тим, хто присвятив своє життя адвокатській діяльності.

Традиційно свято відмічають в адвокатських об’єднаннях — корпоративами, а іноді й веселими конкурсами у неформальній атмосфері. Цього дня нерідко нагороджують і тих професіоналів, котрі відзначилися цього року.

Кінець грудня завжди був важливим для українців — саме час зібратися зі своєю родиною чи друзями та відзначити настання нового року. Можна навіть самому приготувати їжу – зараз різноманітність страв обмежується лише фантазією. Що приготувати на Новий рік 2022 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.