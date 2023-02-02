2 лютого за григоріанським та новоюліанським календарями віряни відзначають Стрітення Господнє. Дата святкування встановлена на 40-й день після Різдва Христового.

Вважається, що у цей день зустрічаються Старий та Новий заповіти, у народі ж вірять, що весна зустрічається із зимою. Тому назва свята перекладається як зустріч.

Цього дня треба ходити до церкви та слухати літургію. Також потрібно освятити свічки та взяти із собою святу воду додому. Крім того, можна вітати одне одного, бажаючи миру та земних благ. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання зі Стрітенням Господнім 2023 у листівках.

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Зазначимо, за юліанським календарем Стрітення Господнє відзначають 15 лютого. Детальніше про суть свята, його історію та традиції – читайте на Фактах ICTV.