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Моліться за воїнів: яке свято 21 жовтня і що не можна робити

21 Жовтня 2023, 05:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
церква, свічки
Джерело: Pixabay

На суботу, 21 жовтня, в Україні припадає День працівників целюлозно-паперової промисловості та Дмитрівська батьківська субота.

Які свята відзначають 21 жовтня 2023 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 21 жовтня 2023 року

У церковному календарі на цю дату припадає Дмитрівська батьківська субота. Примітно, що у 2023 році день відзначається за новим календарем. Відомо, що Димитрій Солунський вважається святим великомучеником. Цього дня заведено вшановувати пам’ять померлих родичів і близьких, а також молитися за воїнів, які ризикують життям за нашу свободу. Не секрет, що Солунський також вважається покровителем воїнів.

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Який сьогодні, 21 жовтня 2023 року, день в Україні

День працівників целюлозно-паперової промисловості відзначається щорічно з 2008 року. Він припадає на третю суботу жовтня, і покликаний привітати всіх тих, хто присвятив своє життя цій важливій професії.

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Іменини на суботу припадають у володарів таких імен: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян.

Що не можна робити 21 жовтня 2023 року

Як і на будь-яке церковне свято або подію, заборонено вживати алкоголь або влаштовувати застілля на кладовищі. Це вважатиметься великим гріхом, навіть якщо цього дня варто згадувати померлих родичів. Також не залишайте їжу на могилах.

Що стосується рутинних справ, то відмовтеся від важкої фізичної праці та гучних веселощів. Перенесіть усі свої важливі плани на інший день. Подорожувати теж не можна.

Що можна робити сьогодні

На Дмитрівську батьківську суботу заведено йти на богослужіння і просити заступництва у святого.

Варто готувати поминальний обід і в колі сім’ї згадувати про тих родичів, яких уже немає в живих.

Народні прикмети на 21 жовтня 2023 року

  • На Дмитрів день потепліло – зима буде мокрою і не морозною.
  • Вранці земля замерзла і дме сильний вітер – снігу не буде до новорічних свят.
  • Випав сніг – кінець осені буде холодним.
  • На Дмитрів день тепло – весна буде ранньою і дуже теплою.
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