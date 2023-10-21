На субботу, 21 октября, в Украине приходится Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности и Дмитриевская родительская суббота.

Какие праздники отмечают 21 октября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 21 октября 2023

В церковном календаре на эту дату приходится Дмитриевская родительская суббота. Примечательно, что в 2023 году день отмечается по новому календарю. Известно, что Димитрий Солунский считается святым великомученником. В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, а также молиться за воинов, которые рискуют жизнью за нашу свободу. Не секрет, что Солунский также считается покровителем воинов.

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Какой сегодня, 21 октября 2023, день в Украине

Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности отмечается ежегодно с 2008 года. Он приходится на третью субботу октября, и призван поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь этой важной профессии.

Кто празднует день ангела 21 октября 2023 года

Именины на субботу приходится у обладателей следующих имен: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян.

Что нельзя делать 21 октября 2023 года

Как и на любой церковный праздник или событие, запрещено употреблять алкоголь или устраивать застолье на кладбище. Это будет считаться большим грехом, даже если в этот день стоит вспоминать умерших родственников. Также не оставляйте еду на могилах.

Что касается рутинных дел, то откажитесь от тяжелого физического труда и громких веселий. Перенесите все свои важные планы на другой день. Путешествовать тоже нельзя.

Что можно делать сегодня

На Дмитриевскую родительскую субботу принято идти на богослужение и просить заступничества у святого.

Стоит готовить поминальный обед и в кругу семьи вспоминать о тех родственниках, которых уже нет в живых.

Народные приметы на 21 октября 2023 года