Міжнародний день стоматолога відзначають у всьому світі в третьому місяці зими. Це професійне свято, яке почали відзначати в Україні з 1993 року.

Міжнародний день стоматолога 2024 – дата

Міжнародний день стоматолога щороку припадає на ту саму дату. Це свято відзначають 9 лютого.

У 2024 році воно випадає на робочий день – п’ятницю.

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Міжнародний день стоматолога – історія свята

Дата для Міжнародного дня стоматолога обрана не випадково, оскільки в цей день віряни вшановують пам’ять святої Аполлонії Олександрійської.

Вона була донькою олександрійського чиновника і вірувала в Христа. Постраждала під час гонінь імператора Деція, адже, на думку гонителів, подавала поганий приклад співгромадянам. На той час вони мали дотримуватися багатобожжя і вірити в божественне походження імператора.

Аполлонію жорстоко катували, та попри це, вона відмовлялася відрікатися від своєї віри. Її били, погрожували спалити живцем і вибили всі зуби.

Свята попросила катів розв’язати її, потім відійшла вбік, помолилася і стрибнула у вогонь. Це сталося 9 лютого 249 року.

Відтоді існує легенда, що тільки-но заболить зуб, варто помолитися Аполлонії і біль зникне.