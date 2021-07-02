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Міжнародний день спортивного журналіста 2021: привітання в СМС

2 Липня 2021, 06:30 Віталій Плахотний
Міжнародний день спортивного журналіста 2021: привітання в СМС

Щорічно Міжнародний день спортивного журналіста відзначається 2 липня. Це свято створене для того, щоб відзначити працю спортивних журналістів із просування спорту.

Професійне свято з’явилося в пам’ять про створення Міжнародної асоціації спортивної преси на Олімпіаді в Парижі в 1924 році.

У Міжнародний день спортивного журналіста представників ЗМІ закликають прагнути до досконалості у своїй професійній роботі та використовувати будь-яку можливість, щоб представляти спорт як засіб світового миру.

Факти ICTV підготували добірку привітань з Міжнародним днем спортивного журналіста в СМС.

* * *

Ти став спортивним журналістом –
Адже ти по життю любиш спорт.
І твоїм нарисом красномовним
Будь-який спортсмен шалено гордий.

* * *

Висловлюю свою повагу усіх журналістам, які наближають світ спорту до нас. З Днем спортивного журналіста!

* * *

Дякую усім спортивним журналістам за те, що допомагають палати серцям шанувальників спорту. З Днем спортивного журналіста!

* * *

Спортивний журналіст –
Ти думок генератор і кращий ніж артист.
Бо що без Вас змагання? – кіно німе!
І тільки влучний коментар його і оживе!

* * *

Ми бачимо свою мрію і відчуваємо себе частиною гри за допомогою голосу спортивних журналістів. Бажаю вам дуже щасливого Дня спортивного журналіста!

* * *

Спортивний журналісте, дякую тобі за твою боротьбу проти маніпуляцій у спорті. Зі святом!

* * *

Спортивні журналісти
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!

* * *

Журналістика – це теж спорт. Насолоджуйтесь і любіть те, чим ви займаєтесь. З Днем спортивного журналіста!

Якщо у вашому оточенні є спортивні журналісти, не забудьте їх привітати з професійним святом. Привітання з Днем спортивного журналіста в листівках – дивіться на Фактах ICTV.

Теги
журналістика , Привітання , Свято
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