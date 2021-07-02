Міжнародний день спортивного журналіста 2021: привітання в СМС

Щорічно Міжнародний день спортивного журналіста відзначається 2 липня. Це свято створене для того, щоб відзначити працю спортивних журналістів із просування спорту.
Професійне свято з’явилося в пам’ять про створення Міжнародної асоціації спортивної преси на Олімпіаді в Парижі в 1924 році.
У Міжнародний день спортивного журналіста представників ЗМІ закликають прагнути до досконалості у своїй професійній роботі та використовувати будь-яку можливість, щоб представляти спорт як засіб світового миру.
Факти ICTV підготували добірку привітань з Міжнародним днем спортивного журналіста в СМС.
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Ти став спортивним журналістом –
Адже ти по життю любиш спорт.
І твоїм нарисом красномовним
Будь-який спортсмен шалено гордий.
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Висловлюю свою повагу усіх журналістам, які наближають світ спорту до нас. З Днем спортивного журналіста!
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Дякую усім спортивним журналістам за те, що допомагають палати серцям шанувальників спорту. З Днем спортивного журналіста!
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Спортивний журналіст –
Ти думок генератор і кращий ніж артист.
Бо що без Вас змагання? – кіно німе!
І тільки влучний коментар його і оживе!
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Ми бачимо свою мрію і відчуваємо себе частиною гри за допомогою голосу спортивних журналістів. Бажаю вам дуже щасливого Дня спортивного журналіста!
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Спортивний журналісте, дякую тобі за твою боротьбу проти маніпуляцій у спорті. Зі святом!
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Спортивні журналісти
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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Журналістика – це теж спорт. Насолоджуйтесь і любіть те, чим ви займаєтесь. З Днем спортивного журналіста!
Якщо у вашому оточенні є спортивні журналісти, не забудьте їх привітати з професійним святом. Привітання з Днем спортивного журналіста в листівках – дивіться на Фактах ICTV.