1 травня в низці країн світу відзначають День праці, який також називають Днем міжнародної солідарності трудящих. У 2023 році він припадає на понеділок.

У мирний час у цю дату українці мали б офіційний вихідний день, оскільки свято державне, однак через воєнний стан усі додаткові вікенди скасовуються.

Історія свята День праці

Свій початок свято бере зі США, а саме – з Чикаго. Там 1 травня 1886 року розпочалися багатотисячні протести робітників. Їхньою метою було встановити восьмигодинний робочий день і домогтися підвищення зарплат. Тоді під час мітингу загинули люди та правоохоронці.

Відтоді протести почалися проводити і в інших країнах та містах світу, проте їхній характер був уже більш мирний.

У 1888 році 1 травня було оголошено Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. А в 1889-му на Міжнародному конгресі робітничих партій цей день було обрано для організації Інтернаціональної демонстрації.

Нині свято відзначають у 143 країнах світу, проте не скрізь 1 травня.

Історія свята День праці в Україні та вплив РФ

Першим містом України, яке долучилося до протестів, став Львів – у 1890 році. У наступні роки до акції почали долучатися й інші регіони нашої країни: Дрогобич, Борислав, Станіславів (Івано-Франківськ), Перемишль тощо.

Після Жовтневої революції 1917 року свято стало офіційним на території СРСР і спершу називалося День Інтернаціоналу. Першотравневі демонстрації отримали зовсім інше смислове навантаження.

Свято носило яскраво виражений політичний характер, супроводжувалося масовими демонстраціями, різноманітними гаслами і прославлянням радянської влади, а тому втратило на цих територіях свій первісний сенс.

В Україні ж Міжнародний день праці нині найбільше асоціюється з відпочинком, особливо – у мирний час, оскільки громадяни нашої країни отримують додатковий вікенд. Зазвичай багато хто виїжджав на природу, збирався сім’ями на дачі, влаштовував пікніки.

Офіційна назва свята в нашій країні – День праці.