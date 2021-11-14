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Міжнародний день логопеда

14 Листопада 2021, 06:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День логопеда

14 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день логопеда. У 2021 році свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати тих, хто присвятив своє життя допомозі іншим. Ці люди усувають дефекти мови у мільйонів – як у дітей, так і у дорослих.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем логопеда у прозі та СМС, які порадують професіоналів своєї справи навіть на відстані. Привітання зігріють теплим словом ваших близьких та рідних.

***

Нехай тебе, як логопеда,
У кожній справі чекає перемога,
Буде день будь-який гарний,
І обходить негатив!

Ти всім людям допомагаєш,
Вимову їм правильну даруєш.
Вітаємо у свято твоє!
Щастя й радість в життя хай прийде!

***

Сьогодні свято логопеда,
Дефекти мови не пройдуть,
Нехай досягнення, перемоги,
Удача, радість тебе чекають!

Все на роботі буде гладко,
Премій дають надлишок,
І вдома теж все в порядку,
А на душі — тепло, затишок!

***

Дорогий логопед,
Виручалочка у всьому,
Вітаємо від душі
З Вашим кращим, світлим днем.

Нехай робота надихає,
Видно чіткий результат,
Нехай з надлишком Вам вистачає
І здоров’я, і зарплат.

***

Сьогодні свято логопеда!
Нехай вантаж турбот не тягне плечі.
Тобі — здобувати перемоги
Над кожним з дефектів мови!

І в житті особистої нехай порядок,
І на роботі — розуміння,
Нехай шлях по життю буде гладкий,
Винагородяться всі старання!

***

Сьогодні вітаємо тих,
Хто мову нам виправляє,
Нехай кожен у світі логопед
Живе і бід не знає,

У День логопеда ми їм усім
Спасибі дружно скажемо,
Нехай в гармонії живуть,
Щасливим буде кожен!

***

Прийміть поздоровлення, дорогі логопеди, самі терплячі, уважні, завжди допомагаєте досягати з упевненістю хороших результатів. Будьте щасливі, по життю йдіть з відкритим для любові та мрії серцем!

***

Логопеди — люди унікальні, творчі, терплячі, які з дефектами мови вам обов’язково допоможуть впоратися! Побажаємо сердечно, щоб ви жили в достатку і радістю зігріті!

***

Прийміть вітання, дорогі логопеди, найтерплячіші, уважні, завжди допомагають досягати з упевненістю хороших результатів. Будьте щасливі, життя йдіть з відкритим для любові та мрії серцем! Успіхів вам!

***

Красномовно вітаємо вас з професійним святом! Завдяки вашій праці наші діти стали вимовляти звуки, грамотно писати і говорити. Бажаємо вам душевної рівноваги, вдячної праці і незабутнього відпочинку в перерві!

***

Як правило, Міжнародний день логопеда відзначається у вузькому колі фахівців у неформальній атмосфері.

Зародження цієї спеціальності відбулося у ХІХ столітті. Якщо раніше експерти займалися вивченням порушення мови через проблеми з мовленнєвою мускулатурою, то зараз логопед повинен знати й про педагогічні аспекти.

Більшість пацієнтів цього експерта – діти. До них потрібно ставитись з особливою обережністю, тому що виправити дефекти у мові виходить далеко не з першого разу.

На листопад 2021 року також припадає безліч інших професійних свят. Наприклад, в Україні також відзначатимуться День працівників сільського господарства, День працівників радіо, телебачення та зв’язку, День сержанта ЗСУ. Ознайомитися з докладним календарем свят листопада 2021 року можна на Фактах ICTV.

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