Щорічно 20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря. Це професійне свято кухарів і кулінарів усього світу, яке було засновано в 2004 році.
Поїсти смачно в ресторані полюбляє кожен, адже тільки професійні кухарі знають, як правильно поєднувати інгредієнти, спеції і зробити смак страви незабутнім. Якщо у вашому оточенні є працівники кулінарії, не забудьте їх привітати. Факти ICTV підготували яскраві привітання в листівках і СМС із Міжнародним днем кухаря.
Привітання в листівках із Міжнародним днем кухаря
Привітання в СМС із Міжнародним днем кухаря
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У світі ти один такий –
Милий кухар, дорогий!
Ти готуєш смачно, швидко,
І на кухні завжди чисто.
Все по поличках лежить,
Усе сяє і блищить!
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Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!
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В офіційне свято кухарів
Хочу сказати вам пару слів:
Молоко бажаю пити,
Щоб ще років 100 прожити.
І вино трішки вживати,
Життєрадісність щоб мати.
Тільки знайте всьому міру
І життя буде зефіром!
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Із Днем кухаря тебе вітаю
І з ранечка побажаю
Енергійним завжди бути,
Щоб перемоги всі здобути,
Щоб страви не пригорали,
а грошей було чимало!
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Дорогі кухарі, бажаємо вам добра!
Солоденького натхнення,
Нових рецептів сповна.
Бо всі ми любим смакувати,
Без смаколиків ваших будем сумувати.
Зі святом!
Варто зазначити, що в жовтні також є й інші професійні свята. Так, наприклад, 23 жовтня – День рекламіста, 25 жовтня – День маркетолога, а 31 жовтня – День автомобіліста і дорожника.