Щорічно 20 жовтня відзначають Міжнародний день кухаря. Це професійне свято кухарів і кулінарів усього світу, яке було засновано в 2004 році.

Поїсти смачно в ресторані полюбляє кожен, адже тільки професійні кухарі знають, як правильно поєднувати інгредієнти, спеції і зробити смак страви незабутнім. Якщо у вашому оточенні є працівники кулінарії, не забудьте їх привітати. Факти ICTV підготували яскраві привітання в листівках і СМС із Міжнародним днем кухаря.

Привітання в листівках із Міжнародним днем кухаря

Привітання в СМС із Міжнародним днем кухаря

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У світі ти один такий –

Милий кухар, дорогий!

Ти готуєш смачно, швидко,

І на кухні завжди чисто.

Все по поличках лежить,

Усе сяє і блищить!

***

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі!

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від родини і ласка – від Бога!

***

В офіційне свято кухарів

Хочу сказати вам пару слів:

Молоко бажаю пити,

Щоб ще років 100 прожити.

І вино трішки вживати,

Життєрадісність щоб мати.

Тільки знайте всьому міру

І життя буде зефіром!

***

Із Днем кухаря тебе вітаю

І з ранечка побажаю

Енергійним завжди бути,

Щоб перемоги всі здобути,

Щоб страви не пригорали,

а грошей було чимало!

***

Дорогі кухарі, бажаємо вам добра!

Солоденького натхнення,

Нових рецептів сповна.

Бо всі ми любим смакувати,

Без смаколиків ваших будем сумувати.

Зі святом!

Варто зазначити, що в жовтні також є й інші професійні свята. Так, наприклад, 23 жовтня – День рекламіста, 25 жовтня – День маркетолога, а 31 жовтня – День автомобіліста і дорожника.