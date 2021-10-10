11 октября празднуют Международный день девочек. Он был введен с целью обратить внимание на социальные проблемы, неравенство и незащищенность, с которыми сталкиваются дети женского пола в разных странах.

Обычно в этот день проходят разные мероприятия, а также раздаются приятные слова в сторону девочек. Факты ICTV подготовили яркие поздравления с Международным днем девочек в открытках и СМС, чтобы вы смогли их поздравить.

Поздравления с Международным днем девочек в открытках

Поздравления с Международным днем девочек в СМС

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Счастья, нежности, любви

Пусть поют вам соловьи,

Дарят мальчики цветы

Небывалой красоты.

Вам желаем: солнца, света,

Чтобы каждая согрета

Была солнцем и любовью,

Долгой жизни и здоровья.

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Мир собою украшают,

Ярче солнышка сияют

И косички заплетают,

Чтоб мальчишек привлекать.

Всех девчонок поздравляю,

Смеха звонкого желаю,

Пусть вас счастье обнимает,

И дела идут на пять!

***

День особой красоты,

День бантов и юбок пестрых,

И девчачьи все мечты

Нынче явью стали просто.

Мы всем девочкам земли

Восхищенье выражаем,

Чтоб гордиться вы могли

Своим мощным обаяньем!



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