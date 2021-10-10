11 октября празднуют Международный день девочек. Он был введен с целью обратить внимание на социальные проблемы, неравенство и незащищенность, с которыми сталкиваются дети женского пола в разных странах.
Обычно в этот день проходят разные мероприятия, а также раздаются приятные слова в сторону девочек. Факты ICTV подготовили яркие поздравления с Международным днем девочек в открытках и СМС, чтобы вы смогли их поздравить.
Поздравления с Международным днем девочек в открытках
Поздравления с Международным днем девочек в СМС
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Счастья, нежности, любви
Пусть поют вам соловьи,
Дарят мальчики цветы
Небывалой красоты.
Вам желаем: солнца, света,
Чтобы каждая согрета
Была солнцем и любовью,
Долгой жизни и здоровья.
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Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.
Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!
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День особой красоты,
День бантов и юбок пестрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.
Мы всем девочкам земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!
***
Международный день девочек –
Это великий праздник для всех.
Желаем им добрых припевочек
И шоколадный успех.
***
Девочки, девчоночки, девчата,
Ласточками называют вас друзья.
Вы не плачьте сильно, ведь ребята
В жизни вам желают лишь добра.