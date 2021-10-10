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Международный день девочек: поздравления в открытках и СМС

10 октября 2021, 16:00 Каріна Зуєва
Международный день девочек: поздравления в открытках и СМС

11 октября празднуют Международный день девочек. Он был введен с целью обратить внимание на социальные проблемы, неравенство и незащищенность, с которыми сталкиваются дети женского пола в разных странах.

Обычно в этот день проходят разные мероприятия, а также раздаются приятные слова в сторону девочек. Факты ICTV подготовили яркие поздравления с Международным днем девочек в открытках и СМС, чтобы вы смогли их поздравить.

Поздравления с Международным днем девочек в открытках

Международный день девочек

Международный день девочек

Международный день девочек

Международный день девочек

Международный день девочек

Поздравления с Международным днем девочек в СМС

***

Счастья, нежности, любви
Пусть поют вам соловьи,
Дарят мальчики цветы
Небывалой красоты.

Вам желаем: солнца, света,
Чтобы каждая согрета
Была солнцем и любовью,
Долгой жизни и здоровья.

***

Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.

Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!

***

День особой красоты,
День бантов и юбок пестрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.

Мы всем девочкам земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!

***

Международный день девочек –
Это великий праздник для всех.
Желаем им добрых припевочек
И шоколадный успех.

***

Девочки, девчоночки, девчата,
Ласточками называют вас друзья.
Вы не плачьте сильно, ведь ребята
В жизни вам желают лишь добра.

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