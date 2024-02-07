Масляна – це народне свято, яке вважається одним із найстаріших у слов’ян. Подію часто пов’язують із відходом зими та приходом тепла.

Щороку свято відзначають за новими датами, тому саме час дізнатися, коли Масляна в Україні 2024 року та які традиції притаманні цій події.

Масляна 2024 за новим календарем: дата

Масляну відзначають протягом тижня, а її початок припадає на період перед Великим постом, який триває 48 днів до Великодня. У 2024 році свято відзначається з 11 до 17 березня включно.

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Масляна в Україні: традиції

Найпопулярніша традиція Масляної – пекти млинці. Їх роблять у різному вигляді з різними начинками: з сиром, грибами, ягодами, зі згущеним молоком, варенням або ікрою.

У мирний час на свято влаштовували гуляння – були ярмарки, танці та співи.

Кожен день Масляної має свої звичаї та традиції. Приміром, у понеділок прибирають у будинку, у вівторок – ходять на побачення та знайомляться. Середа запам’ятається подарунками тещі від зятя, а в четвер заведено кататися на санях і проводити ярмарки.

У п’ятницю млинцями пригощає теща, а субота – для примиренням тих, хто давно не може порозумітися з близьким. Уже на неділю спалюють опудало зими, проводжаючи холодний сезон.

А після Масляної настане піст. Саме час дізнатися про дату та правила Великого посту в Україні 2024. Нагадаємо, його можна дотримуватися, тільки якщо це не шкодить здоров’ю.