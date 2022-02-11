День закоханих вже дуже скоро – 14 лютого. Подарунок для коханої чи коханого – чи не найбільш відповідальна річ. Класно, якщо ви вже знаєте, що презентуєте своєму партнеру, але коли чітких натяків немає, це вже інше питання.

Ведучий Нового каналу Олександр Педан поділився корисними рекомендаціями. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV він назвав топ подарунків, які можна піднести коханій людині на День святого Валентина.

– Я запитав у своїх підписників в Instagram про варіанти подарунків на 14 лютого, – сказав шоумен.

Серед найприкольніших Олександр виділив великий букет смаколиків, електронну книгу, сертифікат у SPA-салон, смарт-годинник, величезний букет тюльпанів, сеанс масажу, прогулянку верхи та сертифікат на картинг.

Також він зазначив, що в нього є і свої ідеї – мапа світу, яку можна повісити на стіну та відмічати потім місцини, де ви бували.

– Спільна справа об’єднує, а спільний спорт – дуже об’єднує. Організуйте похід, наприклад, на скеледром. Прикольна активність. Не забувайте і про кіно. Наче банально, але, погодьтеся, дуже романтично. Особливо круто, якщо підтримаєте наші українські стрічки, – наголосив Олександр.

Раніше ми також поділялися ідеями побачень на День святого Валентина від інших зірок українського шоу-бізнесу. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV співак Позитив сказал, що його ідеальний сценарій святкування Дня всіх закоханих – залишитися вдвох у домашній атмосфері.

Які рекомендації дали інші зірки українського шоу-бізнесу – читайте на Фактах ICTV.