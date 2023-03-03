Уже 8 березня в усьому світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Це свято квітів, подарунків і приємних слів ніжній половині людства.

Вже як рік в Україні триває повномасштабна війна з РФ, яка докорінно змінила життя громадян нашої країни, як і ставлення до свят і, відповідно, подарунків до них. Тепер ми намагаємося підносити одне одному щось корисне, те, що може знадобитися в наших реаліях.

Факти ICTV вирішили скласти добірку корисних подарунків на 8 березня 2023 під час війни для мами, бабусі, дівчини, подруги, свекрухи і дівчаткам у школі.

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Що можна подарувати мамі на 8 березня

Корисним подарунком під час війни абсолютно будь-якій людині є повербанк. Згадайте постійні відключення світла, та й хто знає – що буде далі. А так ви будете впевнені, що ваша найрідніша людина завжди зможе залишатися на зв’язку та із зарядженим смартфоном.

Відволікти від новин і розвантажити думки мамі може допомогти картина за номерами або набір для рукоділля – можливо, вона любить вишивати, в’язати або щось шити.

Косметика завжди актуальна для жінок. Можна піднести якийсь догляд для шкіри, що відновлює її водний баланс, вирівнює тон або просто прибирає втому. На кожному з нас позначилася війна, що особливо помітно по шкірі.

Електронна книга з екраном, що підсвічується. Корисний і потрібний подарунок для тих, хто любить читати. Заодно, одразу навантажте туди мамі книжок.

Подорож. Нехай ваша мама відпочине і розважиться. Не обов’язково дарувати поїздку за кордон, це може бути просто якась одноденна екскурсія або тур на кілька днів Закарпаттям. Тим паче весна, там є що подивитися.

Що подарувати дівчині на 8 березня

Незважаючи на те, що зараз ми зі світлом, лампа для селфі не завадить. Як виявилося, вони користувалися великим попитом під час багатогодинних блекаутів, які, будемо сподіватися, не повторяться.

Похід у SPA. Гарний варіант на випадок, якщо ваша дівчина таке любить. Хоча, хто відмовиться? Такий подарунок допоможе відволіктися хоч ненадовго та відчути себе принцесою. Це також може бути масаж, наприклад.

Зарядна станція. Зазвичай у дівчат багато ґаджетів, тож ця річ стане в пригоді в будь-якому випадку, адже дає змогу заряджати одночасно навушники, годинник, смартфон.

Телефон, особливо – якщо старий уже в поганому стані, але тільки в тому випадку, якщо у вас є така можливість. Нині важливо залишатися на зв’язку, а тому смартфон має бути справним, щоб не підвести в разі чого.

Електричний ланч-бокс із підігрівом. Як показала практика, зайвим би він точно не був, особливо – якщо ваша супутниця веде активний спосіб життя.

Що подарувати бабусі на 8 березня

Ми живемо в такий час, коли на наші плечі звалилося занадто багато переживань, особливо страждають люди старшого покоління. Проявіть турботу, поцікавтеся у бабусі, можливо, їй потрібні якісь вітаміни або необхідні ліки, можливо також – пігульниця під них. Крім того, це може бути якась техніка – танометр або пульсоксиметр.

Незамінна річ – портативна зарядка. Особливо якщо ваша бабуся залишається на прифронтових територіях і не хоче виїжджати. Там часто бувають поломки, пов’язані зі світлом.

Набір для рукоділля займе бабусю справою, а отже – відверне від непотрібних думок. Відштовхуйтеся від її вподобань.

Ліхтарик точно не буде зайвим у будинку, також він стане в пригоді для вечірнього виходу на вулицю.

Корисним подарунком стане термос. Він допоможе пити теплий чай або їсти гарячий суп. Звісно, такий подарунок корисний для холодніших пір року, але ж зараз тільки початок весни, а сніг у нас буває і в квітні.

Що подарувати подрузі на 8 березня

У будь-якому разі ви знаєте, якому стилю одягу віддає перевагу ваша подруга. Подаруйте їй патріотичне худі або футболку. Ну а що? Речі завжди потрібні й завжди корисні, а зараз хвиля любові до своєї країни.

Догляд за волоссям теж не завадить. Адже стрес позначається на нашій шевелюрі, і щоб хоч якось зберегти її в здоровішому вигляді, можна піднести класний шампунь, маску, кондиціонер або спеціальну олію.

Ароматичні свічки. Дівчатка таке полюбляють, і ще деякий час тому всі ми змітали їх із полиць магазинів, проте такий подарунок стане в пригоді не лише під час вимкнення світла, а й для створення романтичної атмосфери.

Під час повітряних тривог потрібно спускатися в бомбосховища, де зазвичай холодно, оскільки приміщення підвальні. У такому разі стане в пригоді плед або вовняна ковдра, але компактна, щоб її можна було закинути в сумку.

Аналогічно до подарунка вище можна подарувати і термокружку.

Що подарувати дівчаткам на 8 березня у школі

Кишенькові ліхтарики. Зрозуміло, що зараз у кожного є ліхтарик у телефоні, проте ще один точно не стане зайвим.

Дрібний, але потрібний презент – світловідбивний браслет, а краще – кілька. Його можна причепити на руку, сумку чи в інше зручне для вас місце, головне – щоб його було видно.

Настільна гра. Вони захоплюють не тільки дітей і підлітків, а й дорослих. Наприклад, ними себе можна зайняти під час тривог, сидячи в сховищі.

Ланч-бокс. Можна обрати такий, щоб у комплекті йшли столові прилади та склянки.

На додачу до ланчбоксу також корисним буде невеликий термос, який можна брати з собою до школи.

Що подарувати свекрусі на 8 березня

Смачний заспокійливий чай, який також може бути профілактичним засобом від застуди та грипу.

Набір для в’язання, щоб розвантажити голову від новин. Однак у тому випадку, якщо вона любить таке, якщо ж у неї інше хобі – оберіть те, що пасує для нього.

Корисним презентом буде і набір дорожнього посуду. До речі, його можна подарувати не тільки свекрусі, а й мамі, бабусі.

Ортопедична масажна подушка також порадує маму вашого чоловіка.

Не факт, що потрібний під час війни, але корисний – блокнот. Особливо – якщо ваша свекруха ділова людина. Туди вона зможе записувати те, що їй необхідно зробити, щоб у потоці інформації нічого не забути.