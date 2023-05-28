4 червня православні християни відзначають важливе церковне свято – Трійцю. Традиційно, воно припадає на 50-й день після Великодня, який у 2023 році припав на 16 квітня.

Цього дня заведено йти до церкви, а вже після – відзначати свято в колі близьких і друзів, насолоджуватися компанією за столом зі смачними стравами і радіти настанню літа.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Трійцею в листівках, СМС і прозі, щоб підняти настрій близьким у будь-якій ситуації.

Привітання з Трійцею в прозі

***

Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!

***

Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

***

Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім’ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!

***

Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!

***

У свято Трійці я від душі побажати хочу, щоб в будинок увійшло яскраве світло блага і щастя, щоб душу зігрівали промені добра і радості, щоб серце зберігало чисту і вірну любов, щоб на шляху горів вогник надії та віри!

***

Привітання з Трійцею у листівках

Привітання з Трійцею у СМС

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

На Трійцю любові бажаємо,

Здоров’я міцного навік!

І довго жити лиха не знавши,

І продовжуючи брати розбіг!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***