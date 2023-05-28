4 червня православні християни відзначають важливе церковне свято – Трійцю. Традиційно, воно припадає на 50-й день після Великодня, який у 2023 році припав на 16 квітня.
Цього дня заведено йти до церкви, а вже після – відзначати свято в колі близьких і друзів, насолоджуватися компанією за столом зі смачними стравами і радіти настанню літа.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Трійцею в листівках, СМС і прозі, щоб підняти настрій близьким у будь-якій ситуації.
Привітання з Трійцею в прозі
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Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!
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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!
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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім’ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!
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Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!
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У свято Трійці я від душі побажати хочу, щоб в будинок увійшло яскраве світло блага і щастя, щоб душу зігрівали промені добра і радості, щоб серце зберігало чисту і вірну любов, щоб на шляху горів вогник надії та віри!
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Привітання з Трійцею у листівках
Привітання з Трійцею у СМС
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Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
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Вділи всі зелені шати –
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
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Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
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На Трійцю любові бажаємо,
Здоров’я міцного навік!
І довго жити лиха не знавши,
І продовжуючи брати розбіг!
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Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
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