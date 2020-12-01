1 грудня – це перший день зими, який несе радість та очікування дива від прийдешніх свят.

Завжди хочеться, аби в цей день було сніжно на вулиці та тепло на душі, але якщо снігу ще немає, то ви можете самостійно зробити перший день зими чарівним часом.

Надішліть сьогодні рідним і друзям оригінальну листівку з першим днем зими.

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Листівки з першим днем зими 2020

Церковні свята у грудні 2020

У православному календарі на грудень 2020 буде чимало важливих дат.

Зокрема, 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.