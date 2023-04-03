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Лазарева субота 2023: дата і традиції свята

3 Квітня 2023, 14:33
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Лазарева субота 2023
Джерело: Unsplash

Щороку, перед Великоднем, православні християни відзначають Лазареву суботу.

Цього дня віряни згадують одне з головних див, що здійснив Ісус Христос – воскресіння святого Лазаря.

За біблійними переказами, Ісус дорогою до Віфанії зустрів Марфу, яка 4 дні назад поховала свого брата Лазаря. Тоді ж Ісус прийшов до печери, в якій був похований хлопець, і закликав його вийти. Після цих слів сталося диво – померлий воскрес.

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Припадає свято на шосту суботу Великого посту.

Коли Лазарева субота в 2023 році та які традиції є у цей день, розповідають Факти ICTV.

Коли Лазарева субота 2023

Лазарева субота щорічно відзначається за 8 днів до Великодня, тобто у шосту суботу Великого посту.

Так, Лазарева субота в 2023 році припадає на 8 квітня, напередодні Вербної неділі.

Що робити на Лазареву суботу: традиції

На Лазареву суботу заведено проводити й відвідувати урочисті богослужіння. Також у цей день віряни причащаються і читають молитви про зцілення від різних недуг.

У Лазареву суботу люди збирають або купують вербові гілки, щоб освятити на Вербну неділю.

Що можна їсти в Лазареву суботу

У Лазареву суботу допускається послаблення посту. Цього дня дозволено вживати:

  • рибну ікру (але не рибу)
  • рослинну олію
  • вино
  • бобові каші
  • гречане борошно

Що не можна робити у Лазареву суботу 2023

У цей день є заборони, яких варто дотримуватися. У Лазареву суботу не можна:

  • виконувати важку роботу
  • займатися фізичною працею
  • влаштовувати свята
  • співати, танцювати
  • сваритися
  • шити, прати
  • порушувати піст: їсти м’ясні страви, яйця, молоко, рибу
  • працювати в городі
  • не можна відмовляти у допомозі.
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