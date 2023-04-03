Щороку, перед Великоднем, православні християни відзначають Лазареву суботу.
Цього дня віряни згадують одне з головних див, що здійснив Ісус Христос – воскресіння святого Лазаря.
За біблійними переказами, Ісус дорогою до Віфанії зустрів Марфу, яка 4 дні назад поховала свого брата Лазаря. Тоді ж Ісус прийшов до печери, в якій був похований хлопець, і закликав його вийти. Після цих слів сталося диво – померлий воскрес.
Припадає свято на шосту суботу Великого посту.
Коли Лазарева субота в 2023 році та які традиції є у цей день, розповідають Факти ICTV.
Коли Лазарева субота 2023
Лазарева субота щорічно відзначається за 8 днів до Великодня, тобто у шосту суботу Великого посту.
Так, Лазарева субота в 2023 році припадає на 8 квітня, напередодні Вербної неділі.
Що робити на Лазареву суботу: традиції
На Лазареву суботу заведено проводити й відвідувати урочисті богослужіння. Також у цей день віряни причащаються і читають молитви про зцілення від різних недуг.
У Лазареву суботу люди збирають або купують вербові гілки, щоб освятити на Вербну неділю.
Що можна їсти в Лазареву суботу
У Лазареву суботу допускається послаблення посту. Цього дня дозволено вживати:
- рибну ікру (але не рибу)
- рослинну олію
- вино
- бобові каші
- гречане борошно
Що не можна робити у Лазареву суботу 2023
У цей день є заборони, яких варто дотримуватися. У Лазареву суботу не можна:
- виконувати важку роботу
- займатися фізичною працею
- влаштовувати свята
- співати, танцювати
- сваритися
- шити, прати
- порушувати піст: їсти м’ясні страви, яйця, молоко, рибу
- працювати в городі
- не можна відмовляти у допомозі.