Щороку, перед Великоднем, православні християни відзначають Лазареву суботу.

Цього дня віряни згадують одне з головних див, що здійснив Ісус Христос – воскресіння святого Лазаря.

За біблійними переказами, Ісус дорогою до Віфанії зустрів Марфу, яка 4 дні назад поховала свого брата Лазаря. Тоді ж Ісус прийшов до печери, в якій був похований хлопець, і закликав його вийти. Після цих слів сталося диво – померлий воскрес.

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Припадає свято на шосту суботу Великого посту.

Коли Лазарева субота в 2023 році та які традиції є у цей день, розповідають Факти ICTV.

Коли Лазарева субота 2023

Лазарева субота щорічно відзначається за 8 днів до Великодня, тобто у шосту суботу Великого посту.

Так, Лазарева субота в 2023 році припадає на 8 квітня, напередодні Вербної неділі.

Що робити на Лазареву суботу: традиції

На Лазареву суботу заведено проводити й відвідувати урочисті богослужіння. Також у цей день віряни причащаються і читають молитви про зцілення від різних недуг.

У Лазареву суботу люди збирають або купують вербові гілки, щоб освятити на Вербну неділю.

Що можна їсти в Лазареву суботу

У Лазареву суботу допускається послаблення посту. Цього дня дозволено вживати:

рибну ікру (але не рибу)

рослинну олію

вино

бобові каші

гречане борошно

Що не можна робити у Лазареву суботу 2023

У цей день є заборони, яких варто дотримуватися. У Лазареву суботу не можна: