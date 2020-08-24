24 серпня Україна відзначить День незалежності, а 23 серпня День прапора.

В українців буде додатковий вихідний, а значить на всіх чекає довгий вікенд.

Афіша заходів на День незалежності у Львові починається з 19 серпня і закінчується 24. Українці отримають п’ять днів розваг на будь-який смак – концерти, театральні вистави, караоке та заходи для підтримки патріотичного духу.

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Факти ICTV розкажуть, куди піти на День незалежності у Львові 19-24 серпня.

19−24 серпня

Фестиваль Параджанова на Левандівці

Подробиці: свято-відкриття фестивалю: 19 серпня о 20.00, концерт з нагоди Дня незалежності – 24 серпня о 15.00.

Де: Левандівський парк, Культурно-мистецький центр Супутник (вул. Повітряна, 20), упродовж дня.

21 серпня

Уявний вікенд

Де: SMART-бібліотека (вул. Професора Ковалика, 1), о 12.00.

Історичний екскурс: Українська державність: історія і сучасність

Де: Медіатека Мультиплекс (вул. В. Симоненка, 10), о 12.00.

Креатив-мапінг Щедра Україна

Де: Пазл-бібліотека (вул. О. Мишуги, 3), о 13.00.

Онлайн-знайомство Обличчя незалежності: Левко Лук’яненко та В’ячеслав Чорновіл

Де: Центральна дитяча бібліотека (вул. Окуневського, 3), о 14.00.

Історичний хронограф Календар нашої незалежності

Де: Комфорт-бібліотека для дітей на Патона (вул. Є. Патона, 4/2), о 14.00.

Онлайн-споглядання Краса України

Де: Бібліо-хаб Під Високим замком (вул. Б. Хмельницького, 175), о 14.00.

Романтична органна музика

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 19.00.

Кабаре Бухенвальд. Вечір I

Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Л. Курбаса, 3), о 19.00.

Лесь Подерв’янський. Читання просто неба

Де: Територія FEST! Republic (вул. Старознесенська, 24−26), о 19.00.

День незалежності на Збоїщах

Де: Народний дім Збоїща (вул. Мурована, 32), о 19.00.

22 серпня

Концерт за участю учнів школи Соломії Крушельницької

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 17.00.

Вагнер. Ліст. Органний концерт

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 19.00.

Ножі в курях або Спадок Мірошника

Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Л. Курбаса, 3), о 19.00.

Вистава Сон літньої ночі

Де: Внутрішнє подвір’я Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки (вул. Городоцька, 36), о 20.00.

23 серпня

Церемоніал підняття державного прапора України, за участю родин Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО

Де: Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні (вул. Кривоноса-Замкова), об 11.00.

Концерт з нагоди Дня незалежності

Де: Народний дім м. Винники (м. Винники, вул. Шевченка, 5), о 15.00.

Скрипка та орган. Музика бароко

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 17.00.

Святковий концерт культового українського рок-гурту Брати Гадюкіни

Де: Площа Ринок, о 18.00.

Бетховен 250. Фортепіанний речиталь

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 19.00.

Вистава Королева краси

Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Л. Курбаса, 3), о 19.00.

Вистава Пентекост

Де: Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (місце проведення — с. Демня, Миколаївського району Львівської області), о 20.00.

Розмалюй будні (цикл майстер класів і мистецьких знань)

Де: Сенсотека (вул. Самчука, 22), упродовж дня.

23−24 серпня

Lviv Ice Cream Market 2020

Де: Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (вул. Болгарська, 4), упродовж дня.

24 серпня

Запалення лампадок та поминальна молитва за борців за незалежність України. Формування колони Маршу нескорених, прохід до Гарнізонного храму

Де: Личаківське кладовище, поля почесних поховань № 76 та 67, о 10.00.

Святковий автопробіг та виставка ретро-автомобілів

Коли: 10.00−17.00

Маршрут: Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького — Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького — Музей визвольної боротьби України — площа Ринок

Сніданок у Домі Франка

Де: Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка — Дім Франка (вул. І. Франка, 150/152), об 11.00.

Подячна Божественна Літургія

Де: Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 12.00.

Art&Agro пікнік у Стрийському парку

Де: Стрийський парк (верхня алея), 12.00−22.00

Музика Баха. Органний концерт

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 14.00.

Independence Day: хто/що дарує нам незалежність?

Де: Меморіальний музей Станіслава Людкевича (вул. С. Людкевича, 7), о 15.00.

Музично-театральне вітання до Дня незалежності

Де: Львівський академічний театр Воскресіння (відкритий майданчик на площі генерала Григоренка), о 15.00

Акафіст до Пресвятої Богородиці

Де: Львівська державна академічна чоловіча хорова капела Дударик (площа перед пам’ятником Т. Шевченку, просп. Свободи), о 15.30

Захід з нагоди Дня незалежності (майстер-класи, нагородження, караоке, танцювальний вечір)

Де: Народний дім смт. Брюховичі (смт. Брюховичі, вул. Івасюка, 2), о 16.00.

Сильвестров. Тихі пісні

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 17.00.

Романтична органна музика

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8), о 19.00.

Королівський Лев — міжнародний фестиваль духових оркестрів та мажореток

Де: Площа перед культурно-освітнім центром ім. О. Довженка (просп. Червоної Калини, 81), о 19.00

Виступ Назара Савка та струнного тріо Progressive Time на плавучій сцені

Де: Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29), о 19.00.

Два кольори. Літній концерт Оксани Мухи в Митрополичих садах

Де: Митрополичі сади (площа Святого Юра, 5), 20.00.

Концерт Гентрі Персел на роялі XIX ст.

Де: Lem Station (вул. Д. Вітовського, 57), організовує Львівський будинок органної та камерної музики, о 21.00.

Погода у Львові на вихідні на День незалежності

Погода на вихідні на День незалежності очікується спекотною. У Львові 22 серпня буде сонячно, а температура повітря вдень від +24° до +26°.

23 серпня у Львові пройдуть дощі з грозами, а температура вдень від +26° до +28°.

На День незалежності погода буде дощовою. Температура вдень від + 23° до +25°.

Джерело: Львівська міська рада