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Красиві привітання з Днем вишиванки 2024 у картинках

16 Травня 2024, 07:23
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
День вишиванки, вишиванка
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 16 травня, українці святкують міжнародний День вишиванки. Це свято виникло у 2006 році та стало чудовим приводом вкотре одягнути етнічний вишитий одяг.

День вишиванки символізує національну єдність нашого народу, тому і є важливим святом для кожного українця. До того ж вишита сорочка є оберегом від злих думок та лиха.

Факти ICTV підготували добірку привітань до Дня вишиванки, щоби ви могли відправити їх тим, для кого вишита сорочка – це про ідентичність, генетичний код та унікальність.

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Як і з чим носити вишиванку

За словами персональної стилістки Дар’ї Кулик, не варто боятися носити вишиванки з яскравими квітами та незвичним орнаментом.

Стилістка зазначила, що вишитий одяг став трендом останніх років. А світові дизайнери пропонують публіці широкий асортимент. Як і з чим носити вишиванку – читайте на Фактах ICTV.

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Вишиванка День вишиванки Привітання зі святами
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