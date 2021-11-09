9 листопада відзначають День української писемності та мови. Свято встановлено другим президентом України Леонідом Кучмою в 1997 році.

Крім того, цього дня вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця, який вважається одним із авторів Повісті минулих літ. Дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається письмова українська мова.

Факти ICTV підготували привітання у листівках із Днем української писемності та мови, щоб ви змогли привітати всіх тих, кого вважаєте за потрібне.

Назву українська мова почали вживати з XVI ст. Нею позначали землі Речі Посполитої, проте до середини ХІХ століття основною назвою була російська мова. Росіяни в XVIII столітті стали позначати свою мову подібним прикметником, тому було ухвалено встановити іншу назву, яка б відрізняла дві мови.

Українська мова поширена не лише на території нашої країни, а й у Білорусії, Польщі, Молдові, Великій Британії, Румунії, Казахстані, США, Канаді та інших.

Протягом століть нашу мову всіляко намагалися обмежити, проте зробити це не вдалося. Кількість тих, хто говорить на ній – понад 45 млн осіб.

Варто зазначити, що у листопаді 2021 українці відзначать чимало професійних свят. Так, 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, 15 листопада – День працівників сільського господарства, а 18 листопада – День сержанта ЗСУ.

Детальний календар свят на листопад 2021 – дивіться на Фактах ICTV.