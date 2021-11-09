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Красиві привітання з Днем української писемності та мови у листівках

9 Листопада 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Красиві привітання з Днем української писемності та мови у листівках

9 листопада відзначають День української писемності та мови. Свято встановлено другим президентом України Леонідом Кучмою в 1997 році.

Крім того, цього дня вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця, який вважається одним із авторів Повісті минулих літ. Дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається письмова українська мова.

Факти ICTV підготували привітання у листівках із Днем української писемності та мови, щоб ви змогли привітати всіх тих, кого вважаєте за потрібне.

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

Назву українська мова почали вживати з XVI ст. Нею позначали землі Речі Посполитої, проте до середини ХІХ століття основною назвою була російська мова. Росіяни в XVIII столітті стали позначати свою мову подібним прикметником, тому було ухвалено встановити іншу назву, яка б відрізняла дві мови.

Українська мова поширена не лише на території нашої країни, а й у Білорусії, Польщі, Молдові, Великій Британії, Румунії, Казахстані, США, Канаді та інших.

Протягом століть нашу мову всіляко намагалися обмежити, проте зробити це не вдалося. Кількість тих, хто говорить на ній – понад 45 млн осіб.

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Варто зазначити, що у листопаді 2021 українці відзначать чимало професійних свят. Так, 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, 15 листопада – День працівників сільського господарства, а 18 листопада – День сержанта ЗСУ.

Детальний календар свят на листопад 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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