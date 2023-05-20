День банківських працівників в Україні щорічно відзначають 20 травня. Свято покликане нагадати про важливу і відповідальну роботу, без якої економіка просто завалиться.

Цього дня варто привітати близьких, які пов’язали своє життя з роботою в банку або цією сферою діяльності. Україна не пасе задніх у цьому плані, і все завдяки професіоналам своєї справи.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем банківських працівників у листівках, СМС і прозі, які порадують навіть на відстані.

Привітання з Днем банківських працівників у прозі

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Вітаємо з Днем банківського працівника! Бажаємо успішних трудових буднів, подальшого розвитку та процвітання вашому банку, численних заможних клієнтів, обійти всіх конкурентів! Всім співробітникам — міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя, мирного неба, любові і теплоти у відносинах!

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Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, доброї вдачі та прекрасного настрою, особистого щастя і розуміння з боку близьких.

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Ви допомагаєте отримувати кредити і правильно вкладати гроші, забезпечуєте проведення оплат за необхідними напрямками, зберігаєте та примножуєте наші доходи. Так нехай не тільки на роботі, але і в житті, все йде по вивіреному графіку, як у фінансовому договорі, а за кожне прострочення приходу щастя доля сплачує вам пеню. Зі святом вас, з Днем банківського працівника.

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Є професії складові основу добробуту країни, її фундамент. Банківський працівник одна з них. Складно сказати, що творилося б в нинішньому світі якби не було вас, майстрів грошових відносин. Саме у вашій професії вираз Час — гроші розуміється буквально. Більше успіхів і грошей.

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Сьогодні чудовий день — День банківського працівника. Важко переоцінити значення банківської системи в економічних механізмах будь-якої країни. Робота в цій сфері вимагає від трудівників складних фінансових структур високого професіоналізму, відточених знань, умінь, навичок. Зі святом вас, шановні банківські службовці!

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Привітання з Днем банківських працівників у листівках

Привітання з Днем банківських працівників у СМС

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З Днем банківських працівників

Сердечно вітаю,

Щастя, любові і земних благ

Від усієї душі бажаю!

Успішною людиною вважатися,

Багатства і удачі,

Нехай збудуться твої мрії,

Всі відразу — не інакше!

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Банківський працівник, сердечно вітаю

З твоєю прекрасною нині урочистістю!

Астрономічних доходів щиро бажаю

І щоб щастям райським наповнювався дім.

Нехай оточує нескінченне везіння,

Нехай настрій буде сонячним завжди.

І для душі тобі бажаю натхнення

І не сумувати, звичайно, більше ніколи.

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Без грошей жити не може цей світ,

Як людина не може без надії.

І давня професія – банкір

Сьогодні актуальна і важлива.

Пройдуть роки і зміниться наш світ,

Зникнути можуть міста і країни,

Але давня професія – банкір

На службі людям буде невпинно.

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Для тих, хто копійку свою береже,

Свято це важливе – кожен це скаже!

Працівники ці, поки хтось спить,

Позики дають, оформляють кредит.

Працівники ці встають з самого ранку.

А все тому, що працюють у банку.

Зберігають вони дбайливо гроші для нас,

Працівники милі, зі святом вас!

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У вашому банку все в порядку –

В гору рухаються справи,

Підопічні – у достатку,

І сьогодні всіх вас вітають!

Адже таких, як ви, небагато,

Хто часом один за всіх,

Вітаємо щиро вас зі святом,

Нехай вас супроводжує успіх!

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