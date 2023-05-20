День банківських працівників в Україні щорічно відзначають 20 травня. Свято покликане нагадати про важливу і відповідальну роботу, без якої економіка просто завалиться.
Цього дня варто привітати близьких, які пов’язали своє життя з роботою в банку або цією сферою діяльності. Україна не пасе задніх у цьому плані, і все завдяки професіоналам своєї справи.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем банківських працівників у листівках, СМС і прозі, які порадують навіть на відстані.
Привітання з Днем банківських працівників у прозі
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Вітаємо з Днем банківського працівника! Бажаємо успішних трудових буднів, подальшого розвитку та процвітання вашому банку, численних заможних клієнтів, обійти всіх конкурентів! Всім співробітникам — міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя, мирного неба, любові і теплоти у відносинах!
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Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, доброї вдачі та прекрасного настрою, особистого щастя і розуміння з боку близьких.
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Ви допомагаєте отримувати кредити і правильно вкладати гроші, забезпечуєте проведення оплат за необхідними напрямками, зберігаєте та примножуєте наші доходи. Так нехай не тільки на роботі, але і в житті, все йде по вивіреному графіку, як у фінансовому договорі, а за кожне прострочення приходу щастя доля сплачує вам пеню. Зі святом вас, з Днем банківського працівника.
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Є професії складові основу добробуту країни, її фундамент. Банківський працівник одна з них. Складно сказати, що творилося б в нинішньому світі якби не було вас, майстрів грошових відносин. Саме у вашій професії вираз Час — гроші розуміється буквально. Більше успіхів і грошей.
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Сьогодні чудовий день — День банківського працівника. Важко переоцінити значення банківської системи в економічних механізмах будь-якої країни. Робота в цій сфері вимагає від трудівників складних фінансових структур високого професіоналізму, відточених знань, умінь, навичок. Зі святом вас, шановні банківські службовці!
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Привітання з Днем банківських працівників у листівках
Привітання з Днем банківських працівників у СМС
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З Днем банківських працівників
Сердечно вітаю,
Щастя, любові і земних благ
Від усієї душі бажаю!
Успішною людиною вважатися,
Багатства і удачі,
Нехай збудуться твої мрії,
Всі відразу — не інакше!
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Банківський працівник, сердечно вітаю
З твоєю прекрасною нині урочистістю!
Астрономічних доходів щиро бажаю
І щоб щастям райським наповнювався дім.
Нехай оточує нескінченне везіння,
Нехай настрій буде сонячним завжди.
І для душі тобі бажаю натхнення
І не сумувати, звичайно, більше ніколи.
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Без грошей жити не може цей світ,
Як людина не може без надії.
І давня професія – банкір
Сьогодні актуальна і важлива.
Пройдуть роки і зміниться наш світ,
Зникнути можуть міста і країни,
Але давня професія – банкір
На службі людям буде невпинно.
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Для тих, хто копійку свою береже,
Свято це важливе – кожен це скаже!
Працівники ці, поки хтось спить,
Позики дають, оформляють кредит.
Працівники ці встають з самого ранку.
А все тому, що працюють у банку.
Зберігають вони дбайливо гроші для нас,
Працівники милі, зі святом вас!
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У вашому банку все в порядку –
В гору рухаються справи,
Підопічні – у достатку,
І сьогодні всіх вас вітають!
Адже таких, як ви, небагато,
Хто часом один за всіх,
Вітаємо щиро вас зі святом,
Нехай вас супроводжує успіх!
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