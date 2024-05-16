День вишиванки у 2024 році відзначають 16 травня. це неофіційне і відносно молоде свято, яке вже встигло сильно полюбитися українцям.
Свято присвячене важливій частині нашої історії та автентичності. Багато хто в ці дні вбирається у вишиванки, показуючи свою любов до нашої історії та культурної спадщини.
Факти ICTV підготували привітання з Днем вишиванки, якими можна привітати своїх рідних і друзів.
День вишиванки: короткі привітання
***
Встає над світом щире сонце вранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – Українець. Я – горджуся цим.
***
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!
***
Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
***
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові зізнаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
***
Вишиванку вишивала
Навесні твою,
В нитку мрію укладала
І любов свою.
Ніжну мрію, що шепоче
Дивну казку в сні,
Що цілує твої очі
І співа пісні.
Все найкраще в ній зібрала
Із долин, із гір
І в мережку повкладала
У хрещатий взір.
Хай на серце тобі ляже,
Наче цвіт в маю,
І душі твоїй розкаже
Про любов мою.
Крім привітань, друзів можна здивувати цікавими фактами про вишиванку. Мало хто знає, що тренд на таку сорочку береться ще з часів Івана Франка, і під час шиття є цілі обряди. Ознайомитися з цікавими та маловідомими фактами можна на Фактах ICTV.