День вишиванки у 2024 році відзначають 16 травня. це неофіційне і відносно молоде свято, яке вже встигло сильно полюбитися українцям.

Свято присвячене важливій частині нашої історії та автентичності. Багато хто в ці дні вбирається у вишиванки, показуючи свою любов до нашої історії та культурної спадщини.

Факти ICTV підготували привітання з Днем вишиванки, якими можна привітати своїх рідних і друзів.

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День вишиванки: короткі привітання

***

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я – горджуся цим.

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові зізнаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала

Навесні твою,

В нитку мрію укладала

І любов свою.

Ніжну мрію, що шепоче

Дивну казку в сні,

Що цілує твої очі

І співа пісні.

Все найкраще в ній зібрала

Із долин, із гір

І в мережку повкладала

У хрещатий взір.

Хай на серце тобі ляже,

Наче цвіт в маю,

І душі твоїй розкаже

Про любов мою.

Крім привітань, друзів можна здивувати цікавими фактами про вишиванку. Мало хто знає, що тренд на таку сорочку береться ще з часів Івана Франка, і під час шиття є цілі обряди. Ознайомитися з цікавими та маловідомими фактами можна на Фактах ICTV.