День святого Миколая Чудотворця святкують в Україні 19 грудня. 2021 року це свято припадає на неділю. Традиційно дітлахи отримують солодощі або прутики, які Миколай залишає під подушкою. Крім цукерок можна порадувати свого малюка ще й сюрпризом — іграшкою, книжкою або пазлами.

Що подарувати на День Святого Миколая – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Насамперед можна запитати у дитини, чого вона хоче найбільше — це помітно спростить завдання.

Наприклад, багатьом хлопчикам подобаються конструктори — зараз їх безліч, і тепер це не просто набір фігурок, а повноцінні тематичні набори. Можна придбати набір із динозаврами, з Бетменом, із пожежниками тощо. Є майже все, чого захоче маленький хлопчик.

Дівчата також люблять гратися з інтерактивними іграшками, яким можна змінювати зовнішній вигляд — ляльки зі спеціальними будиночками та одягом. До того ж до них можна буде докуповувати різноманітні аксесуари протягом усього року – машинки, нові будиночки, нові сукні та ляльок-подружок. Це допоможе повернути інтерес до вже забутої іграшки.

Також не варто забувати про солодощі — різні набори з величезною кількістю цукерок вважаються незамінним атрибутом до Дня Святого Миколая. Зараз коробки зі смачним сюрпризом продають практично в кожному магазині, тож підібрати потрібний варіант під будь-який бюджет та побажання доволі легко. До того ж це універсальний подарунок для дітей різного віку.

Книжка чудово підійде тим, хто любить читати та проводити час за сторінками. Зараз є дитячі книжки на будь-який смак, а деякі навіть ґрунтуються на відеоіграх — чудова можливість прищепити любов до читання так, щоб це було цікаво дитині.

Ще одним чудовим подарунком на День Святого Миколая буде набір розмальовок – до них можна додати набір олівців. Це сприятиме розвитку, а також не дасть нудьгувати протягом тривалого часу.

Далеко від розмальовок відходити не треба – пазли завжди залишаються популярними. Набір можна підібрати під будь-який вік та побажання — від простих до найбільших та складних. Деякі сподобаються як дітям, так і самим батькам.

Також можна подарувати настільні ігри — зараз їх дуже багато на ринку. У деякі з них можна грати всією сім’єю, і нудно не буде нікому. Гарний спосіб проводити вечори у родинному колі.

Для тих, хто хоче активно проводити час узимку, — санчата, ковзани чи лижі допоможуть насолодитися снігом повною мірою. Також можна придбати додатковий захист.

Різні гаджети стали невід’ємною частиною дитинства багатьох маленьких українців. Залежно від віку, можна подарувати планшет, навушники, телефон або розумний годинник.

Також можна зробити більш практичні подарунки — рюкзак, глобус, теплу піжаму або красивий термос для чаю.

Усі ці подарунки на День Святого Миколая точно потішать навіть найменших. Головне, щоб вся родина насолоджувалась цим світлим днем.