Уже у квітні українці відзначатимуть Великдень – одне з найбільших церковних свят як для католиків, так і для православних християн. Однак незалежно від дати святкування – 9 або 16 квітня, в Україні діє комендантська година, яку ніхто не скасовував.
Багато українців захочуть підтримати традицію освячення біля церкви, та для цього потрібно орієнтуватися на заборони залежно від області та рішень місцевої адміністрації – міської і військової.
Комендантська година на Великдень 2023 – далі в матеріалі.
Наразі період дії комендантської години не планують скорочувати на Великдень у жодній області.
Наприклад, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов нагадав, що на це свято обмеження діятимуть із 23:00 до 05:00. Також напередодні Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ на територіях, що були окуповані, та де велися бойові дії.
У Львові також не очікується змін – про це заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.
У Херсонській області на Великодні свята буде заборонено відвідувати цвинтарі та проводити богослужіння в комендантську годину – про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Комендантської години немає тільки в Закарпатській області.
Так, комендантська година на Великдень 2023 має такий вигляд:
- Київська область і Київ – з 00:00 до 05:00.
- Вінницька область – з 00:00 до 05:00.
- Волинська область – з 00:00 до 05:00.
- Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.
- Донецьк і Донецька область – з 21:00 до 05:00.
- Житомирська область – з 00:00 до 05:00.
- Закарпаття – комендантської години немає.
- Запорізька область – з 23:00 до 05:00.
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00.
- Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00.
- Луганська область – з 21:00 до 05:00.
- Миколаївська область – з 00:00 до 05:00.
- Одеська область – з 00:00 до 05:00.
- Полтавська область – з 00:00 до 04:00.
- Рівненська область – з 00:00 до 05:00.
- Сумська область – з 23:00 до 04:00.
- Тернопільська область – з 00:00 до 05:00.
- Харківська область – з 23:00 до 05:00.
- Херсонська область – з 19:00 до 06:30.
- Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.
- Черкаська область – з 23:00 до 05:00.
- Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.
- Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.
Нагадаємо, що Великдень має свою глибоку історію, традиції та заборони. У католиків вони відрізняються, але їхній сенс полягає у святкуванні Воскресіння Христа. Історію, заборони та традиції католицького Великодня можна дізнатися на Фактах ICTV.