Уже у квітні українці відзначатимуть Великдень – одне з найбільших церковних свят як для католиків, так і для православних християн. Однак незалежно від дати святкування – 9 або 16 квітня, в Україні діє комендантська година, яку ніхто не скасовував.

Багато українців захочуть підтримати традицію освячення біля церкви, та для цього потрібно орієнтуватися на заборони залежно від області та рішень місцевої адміністрації – міської і військової.

Комендантська година на Великдень 2023 – далі в матеріалі.

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Наразі період дії комендантської години не планують скорочувати на Великдень у жодній області.

Наприклад, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов нагадав, що на це свято обмеження діятимуть із 23:00 до 05:00. Також напередодні Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ на територіях, що були окуповані, та де велися бойові дії.

У Львові також не очікується змін – про це заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У Херсонській області на Великодні свята буде заборонено відвідувати цвинтарі та проводити богослужіння в комендантську годину – про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Комендантської години немає тільки в Закарпатській області.

Так, комендантська година на Великдень 2023 має такий вигляд:

Київська область і Київ – з 00:00 до 05:00.

Вінницька область – з 00:00 до 05:00.

Волинська область – з 00:00 до 05:00.

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.

Донецьк і Донецька область – з 21:00 до 05:00.

Житомирська область – з 00:00 до 05:00.

Закарпаття – комендантської години немає.

Запорізька область – з 23:00 до 05:00.

Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00.

Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00.

Луганська область – з 21:00 до 05:00.

Миколаївська область – з 00:00 до 05:00.

Одеська область – з 00:00 до 05:00.

Полтавська область – з 00:00 до 04:00.

Рівненська область – з 00:00 до 05:00.

Сумська область – з 23:00 до 04:00.

Тернопільська область – з 00:00 до 05:00.

Харківська область – з 23:00 до 05:00.

Херсонська область – з 19:00 до 06:30.

Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.

Черкаська область – з 23:00 до 05:00.

Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.

Нагадаємо, що Великдень має свою глибоку історію, традиції та заборони. У католиків вони відрізняються, але їхній сенс полягає у святкуванні Воскресіння Христа. Історію, заборони та традиції католицького Великодня можна дізнатися на Фактах ICTV.