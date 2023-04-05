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Комендантська година на Великдень 2023: у яких областях діють обмеження

5 Квітня 2023, 09:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Пасха

Уже у квітні українці відзначатимуть Великдень – одне з найбільших церковних свят як для католиків, так і для православних християн. Однак незалежно від дати святкування – 9 або 16 квітня, в Україні діє комендантська година, яку ніхто не скасовував.

Багато українців захочуть підтримати традицію освячення біля церкви, та для цього потрібно орієнтуватися на заборони залежно від області та рішень місцевої адміністрації – міської і військової.

Комендантська година на Великдень 2023 – далі в матеріалі.

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Наразі період дії комендантської години не планують скорочувати на Великдень у жодній області.

Наприклад, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов нагадав, що на це свято обмеження діятимуть із 23:00 до 05:00. Також напередодні Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ на територіях, що були окуповані, та де велися бойові дії.

У Львові також не очікується змін – про це заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У Херсонській області на Великодні свята буде заборонено відвідувати цвинтарі та проводити богослужіння в комендантську годину – про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Комендантської години немає тільки в Закарпатській області.

Так, комендантська година на Великдень 2023 має такий вигляд:

  • Київська область і Київ – з 00:00 до 05:00.
  • Вінницька область – з 00:00 до 05:00.
  • Волинська область – з 00:00 до 05:00.
  • Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.
  • Донецьк і Донецька область – з 21:00 до 05:00.
  • Житомирська область – з 00:00 до 05:00.
  • Закарпаття – комендантської години немає.
  • Запорізька область – з 23:00 до 05:00.
  • Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00.
  • Кіровоградська область – з 23:00 до 05:00.
  • Луганська область – з 21:00 до 05:00.
  • Миколаївська область – з 00:00 до 05:00.
  • Одеська область – з 00:00 до 05:00.
  • Полтавська область – з 00:00 до 04:00.
  • Рівненська область – з 00:00 до 05:00.
  • Сумська область – з 23:00 до 04:00.
  • Тернопільська область – з 00:00 до 05:00.
  • Харківська область – з 23:00 до 05:00.
  • Херсонська область – з 19:00 до 06:30.
  • Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.
  • Черкаська область – з 23:00 до 05:00.
  • Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.
  • Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.

Нагадаємо, що Великдень має свою глибоку історію, традиції та заборони. У католиків вони відрізняються, але їхній сенс полягає у святкуванні Воскресіння Христа. Історію, заборони та традиції католицького Великодня можна дізнатися на Фактах ICTV.

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