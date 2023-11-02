Різдвяний вертеп здавна є невідʼємним атрибутом свята для українців. У нашій країні його можна побачити у двох втіленнях – у якості театралізованого дійства та макету стайні, де зʼявився на світ Спаситель. Пропонуємо разом із Фактами ICTV більше дізнатися про те, що таке вертеп.

Історія та традиції різдвяного вертепу

Спочатку вертепом називали пересувний ляльковий театр із релігійними та жартівливими світськими пʼєсами. Такі вистави мали свої особливості у кожному українському регіоні.

На вигляд це був двоповерховий дерев’яний будинок. На другому поверсі розгортався різдвяний сюжет, на першому — сатирично-побутова інтермедія. З часом ляльковий ветеп перетворився на вуличну виставу, де ролі виконували вже люди. У різних варіаціях такі перфоманси можна побачити у переддні Різдва.

Зараз дивляться

У вертепній містерії часто фігурують такі персонажі, як Козак, Москаль, Смерть, Мужик, Коза. Воєнні реалії теж впливають на вертепи. Це відбивається в образах та сюжетних ходах. Учасники вертепу співають колядки, носять велику Різдвяну зірку та бажають рідній землі всього найкращого.

Різдвяний вертеп як символ свята

Перед Різдвом та ще якийсь час після свята біля церков можна побачити інсталяції, що відтворюють сцену народження Ісуса Христа у стайні.

Ця традиція притаманна багатьом країнам, де сповідують християнство. Краківські шопки навіть внесені до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Вертепи встановлюють на вулиці, або ж відтворюють біблійну сцену вдома з невеличких фігурок чи вже готового макету.

Центральні персонажі шопки – немовля Ісус, його матір – Діва Марія, та святий Йосип. Залежно від варіацій, у різдвяному вертепі також можуть розміщати пастушків, худобу, трьох царів та інших персонажів.

Інколи встановлюють живі шопки. До виконання ролей в них долучаються люди та тварини. Ця різдвяна традиція є однією з найпопулярніших у Європі та США. В Україні такі вертепи найбільше розповсюджені у західних регіонах.