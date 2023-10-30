Різдво – одне з найулюбленіших та найочікуваніших свят у світі, адже це час див та магії. Кожна країна має свої традиції та звичаї святкування цього особливого дня. Факти ICTV пропонують дізнатися, як святкують Різдво в різних країнах світу.

Як святкують Різдво у Європі

Європейські країни святкують Різдво 25 грудня. Чарівним вважається і час у Різдвяну ніч – з 24 на 25 грудня. Саме він нерідко лягає в основу різних літературних та кінематографічних творів. У цей період трапляються дива, люди переосмислюють та переоцінюють речі. Згадаймо лише один із найулюбленіших різдвяних сімейних фільмів Сам удома. Тож як святкують Різдво в Європі?

Польща

Різдву в Польщі передує період очікування тривалістю у 24 дні, що має назву Адвент. Щоб дітям було цікавіше чекати на свято, створюють різноманітні адвент-календарі. Малеча щодня відкриває одне з його віконець – днів – та отримує солодкий подарунок чи приємну дрібничку. До речі, ця традиція притаманна багатьом західним країнам, і Україна перейняла цей цікавий звичай.

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У ці дні працюють різдвяні ярмарки, де можна купити різні подарунки та пригоститися смаколиками. Тут можна скуштувати пироги (аналог наших вареників), приготовані за давніми рецептами з усілякими начинками. Серед фаворитів також знаменитий польский журек і гуральська квасниця, бігос та ковбаски, а ще – різні духмяні гарячі напої. Краківські шопки є окремим звичаєм країни, що навіть внесений до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Ніч перед Різдвом називається Вігілія. Це час для родини зібратися на святкову вечерю, де на столі стоятимуть 12 страв. Важливою частиною свята є обмін подарунками, а також відвідування святкової опівнічної служби у церкві.

Італія

Італійці обожнюють Різдво і готуються до святкування весь рік. Там навіть прислів’я є: “Різдво святкуй з родиною, Новий рік – із ким хочеш”. Вулиці у цей час сповнені вогнів та різдвяних пісень. У кожному італійському храмі чи оселі встановлюють Презепіо – сценку з вертепа, що розповідає історію народження Христа.

Головним святковим персонажем є Бабо Натале – колега Санта Клауса. Йому пишуть листи із побажаннями щодо подарунків. Зазвичай італійці не тримають піст, хіба що напередодні Різдва 24 грудня надають перевагу рибі та морепродуктам замість мʼяса. Святкові столи роблять дуже багатими та вишуканими, але обʼєднує їх одна страва – панеттоне. Це смачний пиріг із цукатами та мигдалем, прикрашений фруктами та шоколадом.

На Різдво віряни можуть піти на богослужіння, яке починається опівночі і триває дві години.

Німеччина

Для німців Різдво – одне з найпопулярніших родинних свят. Початок дивовижного періоду символізує старт роботи різдвяних ярмарків, де можна наїстися смаколиків, напитися запашного глінтвейну та придбати подарунки рідним, друзям та колегам.

Так само тут в пошані адвент-календарі, а ще різдвяні вінки, що прикрашають кожну оселю. В його основі встановлені чотири свічки, які запалюють по черзі з четвертої неділі перед Різдвом. Перед святом мають горіти усі чотири.

У Святвечір віряни йдуть до церкви ввечері або опівночі. Незалежно від того, ходить сімʼя до храму чи ні, вона збереться на святкову вечерю з подарунками, співами та смачними стравами, серед яких виділяється знаменитий німецький різдвяний десерт – штолен – і запечений гусак. Як і в інших країнах, окрасою будинків у ці дні є різдвяна ялинка.

Франція

Для французів Різдво – свято родини та щедрості. Тому цього дня заведено не лише радувати подарунками рідних та близьких, а й робити пожертвування благодійним фондам, дарувати одяг та інші необхідні речі нужденним.

Святкувати родини люблять не вдома, а в ресторані. Різдвяна вечеря у Франції називається “Ревейон” (reveillon). На стіл подають індичку з каштанами та устриці, які сервірують дюжинами, тобто по 12 штук. Ще одна особливість – французький десерт “різдвяне поліно”, чи як його називають самі французи – “бюш”. Це бісквітне тістечко, що скидається на полінце. Його вигляд не випадковий, а є відсилкою до легенди. Згідно з повірʼям, французи на Різдво кидали у піч величезне поліно, що горіло кілька днів та оберігало домівку від злих духів.

Так само тут шанують різдвяні ринки, відвідини різдвяних служб та прикрашені ялинки. Цікаво, що найкращим подарунком під ялинку тут вважають шоколад.

Іспанія

У цій країні святкування Різдва має свої особливості. Святкування починаються з 22 грудня, коли стартує розіграш Різдвяної лотереї (Lotería de Navidad). Ця подія дуже важлива для іспанців та іспанської економіки, адже продається чимало квитків.

В Іспанії також люблять смачно поїсти у Святвечір. Зокрема, святкова вечеря визначається низкою особливих десертів, що мають власну історію. На Різдво їдять туррон – нугу з мигдалем або волоськими горіхами, змішаними з з медом і цукром. Також куштують мазапанес – відповідник марципану. Кажуть, що його почали виробляти черниці монастиря замість хліба. Полворони – солодощі андалузького походження, до складу яких колись навіть входило сало. Роскон де Рейес – один з найдавніших різдвяних десертів. Це торт-сюрприз, всередині якого заховані маленькі іграшки. Хто з дітей знайде приз, той і стане королем чи королевою свята.

Як святкують Різдво в США

Про це ми чимало знаємо завдяки голівудським фільмам. Сполучені Штати – мультикультурна країна, тож багато традицій святкування потрапили сюди з європейських держав, чиї громадяни свого часу переїхали до США.

Різдво у США відзначають 25 грудня, проте саме Святвечір є часом, сповненим родинного тепла, любові та див. Каміни в оселях прикрашені великими шкарпетками, куди Санта Клаус має покласти дарунки. Для казкового бороданя натомість лишають печиво та молоко.

У святкові дні будинки американців сяють ілюмінацією, на подвірʼях влаштовують святкові композиції за участю різних персонажів. Сусіди навіть змагаються, в кого вийде найкраще оформити оселю. Магазини задовго до свята наповнюють склади подарунками, щоб кожен міг відчути себе Санта Клаусом. У домівках стоять прикрашені ялинки, на вулицях лунають різдвяні пісні та колядки. Однією з найпопулярніших є Carol of the Bells, мелодія якої до щему знайома кожному українцю, адже це Щедрик Миколи Леонтовича. Традиційно на різдвяний стіл подають індичку або шинку з журавлинним соусом.

Як бачимо, кожна країна має свої унікальні традиції та звичаї святкування Різдва. Та попри відмінності, спільним є бажання обʼєднатися усією родиною, щоби відчути радість і тепло у цей особливий час року.