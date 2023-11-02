Рождественский вертеп издавна является неотъемлемым атрибутом праздника для украинцев. В нашей стране его можно увидеть в двух воплощениях — в качестве театрализованного действа и макета конюшни, где появился на свет Спаситель. Предлагаем вместе с Фактами ICTV больше узнать о том, что такое вертеп.

История и традиции рождественского вертепа

Сначала вертепом называли передвижной кукольный театр с религиозными и шуточными светскими пьесами. Такие представления имели свои особенности в каждом украинском регионе.

На вид это был двухэтажный деревянный дом. На втором этаже разворачивался рождественский сюжет, на первом — сатирически-бытовая интермедия. Со временем кукольный ветеп превратился в уличное представление, где роли исполняли уже люди. В различных вариациях такие перфомансы можно увидеть в канун Рождества.

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В вертепной мистерии часто фигурируют такие персонажи, как Казак, Москаль, Смерть, Мужик, Коза. Военные реалии тоже влияют на вертепы. Это отражается в образах и сюжетных поворотах. Участники вертепа поют колядки, носят большую Рождественскую звезду и желают родной земле всего наилучшего.

Рождественский вертеп как символ праздника

Перед Рождеством и еще некоторое время после праздника возле церквей можно увидеть инсталляции, воспроизводящие сцену рождения Иисуса Христа в конюшне.

Эта традиция присуща многим странам, где исповедуют христианство. Краковские шопки даже внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вертепы устанавливают на улице, или же воспроизводят библейскую сцену дома из небольших фигурок или уже готового макета.

Центральные персонажи шопки — младенец Иисус, его мать — Дева Мария, и святой Иосиф. В зависимости от вариаций в рождественском вертепе также могут размещать пастушков, скот, трех царей и других персонажей.

Иногда устанавливают живые шопки. К исполнению ролей в них приобщаются люди и животные. Эта рождественская традиция является одной из самых популярных в Европе и США. В Украине такие вертепы больше всего распространены в западных регионах.