Здвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього православні християни щорічно відзначають 27 вересня.

У цей день віряни поклоняються Хресту, який є символом прощення гріхів та перемоги життя над смертю.

За легендою, у 323 році римський імператор Костянтин I Великий вирішив знайти головну святиню християн, і відправив для цього до Єрусалиму свою матір – царицю Олену.

Вона знайшла три хрести. Щоб зрозуміти, який із них животворний, їх по черзі прикладали до мерця. Тільки за допомогою третього вдалося оживити людину.

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За наказом Костянтина в Єрусалимі побудували храм на честь Воскресіння Христового. Його освятили 26 вересня 335 року, а наступного дня – 27 вересня – було встановлено святкування на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Вважається, що на Здвиження осінь відсуває літо. За три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб заморозки не знищили урожай.

Православні свята у вересні 2020

У календарі церковних свят на вересень 2020 після Здвиження залишається ще одна важлива дата для православних.

30 вересня – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.