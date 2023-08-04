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Коли Яблучний Спас 2023: дата свята, традиції й прикмети в цей день

4 Серпня 2023, 19:09
Анна Голішевська редакторка стрічки
Спас
Джерело: Unsplash

Православні християни щорічно відзначають Преображення Господнє, у народі відоме як Яблучний Спас. Крім цього, існують інші назви цього свята. Наприклад, Великий Спас, або Другий Спас.

У цей день природа повертає на осінь і холод, а люди несуть до церкви кошики з яблуками й квітами. Коли Яблучний Спас 2023: дата свята, традиції й прикмети – читайте в матеріалі.

Коли в Україні Яблучний Спас 2023: дата

У 2023 році Яблучний Спас відзначають 19 серпня. Однак з наступного року дата святкування буде змінена. У 2024 році Спас будуть відзначати 6 серпня. А от Горіховий – 16 серпня 2024 року.

Традиції на Яблучний Спас 2023 в Україні

Свято Преображення Господнього наші предки відзначали ще з сивої давнини. Однак вони все ж дійшли до нас. У народі це свято символізувало день врожаю, оскільки традиційно в цей день у церкві святять дари природи: яблука, груші, сливи, обжинкові вінки.

Найчастіше у кошик на Спаса кладуть усілякі фрукти: яблука, груші, виноград, персики, абрикоси. Також дають мед та жмут пшениці. Однак головою кошика повинні бути саме яблука. Можна принести також шарлотки, струдлі, пиріжки.

Прикмети на Яблучний Спас 2023

  1. Вважається, що яким буде день на Яблучний Спас, такою буде й осінь. Якщо день ясний, то осінь буде сухою, а якщо дощовий – то мокрою.
  2. Якщо дме сильний вітер –  потрібно чекати сувору зиму.
  3. А якщо листя на деревах пожовкло – насуваються холоди.
  4. Якщо ви побачите шпаків на деревах – це до холодного січня.
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Свята Спас Церковні свята Яблучний Спас
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