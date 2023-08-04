Православні християни щорічно відзначають Преображення Господнє, у народі відоме як Яблучний Спас. Крім цього, існують інші назви цього свята. Наприклад, Великий Спас, або Другий Спас.

У цей день природа повертає на осінь і холод, а люди несуть до церкви кошики з яблуками й квітами. Коли Яблучний Спас 2023: дата свята, традиції й прикмети – читайте в матеріалі.

Коли в Україні Яблучний Спас 2023: дата

У 2023 році Яблучний Спас відзначають 19 серпня. Однак з наступного року дата святкування буде змінена. У 2024 році Спас будуть відзначати 6 серпня. А от Горіховий – 16 серпня 2024 року.

Традиції на Яблучний Спас 2023 в Україні

Свято Преображення Господнього наші предки відзначали ще з сивої давнини. Однак вони все ж дійшли до нас. У народі це свято символізувало день врожаю, оскільки традиційно в цей день у церкві святять дари природи: яблука, груші, сливи, обжинкові вінки.

Найчастіше у кошик на Спаса кладуть усілякі фрукти: яблука, груші, виноград, персики, абрикоси. Також дають мед та жмут пшениці. Однак головою кошика повинні бути саме яблука. Можна принести також шарлотки, струдлі, пиріжки.

Прикмети на Яблучний Спас 2023