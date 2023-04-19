Трійця – одне з дванадцяти головних християнських свят, що символізує триєдність Бога. В народі цей день називають Зеленими святами і прикрашають свої оселі травами, листям та різноманітною зеленню.

Трійцю ще називають П’ятдесятницею, адже її відзначають через 50 днів після Великодня.

Коли Зелені свята 2023

Зелені свята у 2023 році за православним календарем припадають на 4 червня. У католиків Трійцю святкують на тиждень раніше – 28 травня.

Зелені свята і Трійця: історія

Саме в це свято, за переказами, на учнів Ісуса зійшов святий дух. Завдяки йому апостоли отримали дар зцілювання, а також можливість говорити різними мовами, щоб розповідати про Бога усім людям.

Зелені свята відзначали ще в дохристиянські часи. Раніше вважалось, що у Зелену неділю з річок виходять русалки та мавки і живуть в лісах до дня Святих Петра і Павла. Тому купатися у відкритих водах в цей день було заборонено.

Яку зелень освячують на Зелені свята

На Зелені свята заведено освячувати зелень і прикрашати нею свої будинки. Популярним атрибутом є лепеха, яка має специфічний запах.

Проте, окрім неї, можна також освячувати: