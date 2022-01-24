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Коли відзначають Масляну 2022: дата свята

24 Січня 2022, 16:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

Щороку в Україні відзначають Масляну – це свято, яке є символом закінчення зими і початку весни.

Святкування тривають протягом тижня і закінчуються Прощеною неділею. Дата Масляної завжди змінюється в залежності від початку Великого посту.

У 2022 році Масляну відзначатимуть з 28 лютого по 6 березня. В цей період заведено влаштовувати гуляння, пекти млинці з різноманітними начинками, готувати вареники, сирники та пригощати своїх рідних і близьких.

Кожен день Масляних святкувань має свої традиції:

  • понеділок – зустріч Масляної – цей день люди розкочували крижані гірки, робили солом’яне опудало, накривали столи з солодощами.
  • вівторок – заграш – хлопці і дівчата шукали собі наречених, молоді люди разом каталися з гірок і їли млинці.
  • середа – лакомка – весь день був присвячений святковим ласощам і частуванням.
  • четвер розгуляй – українці влаштовували катання на конях, проганяли зиму і закликали весну, а чоловіки будували снігові замки, потім ділилися на тих, хто буде нападати на фортецю і захищати її.
  • п’ятниця – тещині вечори – день, коли зять має з млинцями прийти в гості до своєї тещі.
  • субота – золовкіни посиденьки – люди збираються всією родиною за столом або їздять в гості до родичів з млинцями.
  • неділя – прощений день – дата, коли рідні і близькі просять один у одного вибачення за свої вчинки.

Останній день Масляної наші предки відзначали особливо пишно: молоді люди підпалювали опудало, водили навколо нього хороводи, співали і танцювали. Обряд був спрямований на те, щоб прогнати зиму і зустріти весну. Завершувалося свято стрибками через багаття.

У період Масляної не можна сумувати, сваритися, лихословити та злитися. Цей тиждень варто провести у мирі та злагоді.

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