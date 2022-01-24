Щороку в Україні відзначають Масляну – це свято, яке є символом закінчення зими і початку весни.

Святкування тривають протягом тижня і закінчуються Прощеною неділею. Дата Масляної завжди змінюється в залежності від початку Великого посту.

У 2022 році Масляну відзначатимуть з 28 лютого по 6 березня. В цей період заведено влаштовувати гуляння, пекти млинці з різноманітними начинками, готувати вареники, сирники та пригощати своїх рідних і близьких.

Кожен день Масляних святкувань має свої традиції:

понеділок – зустріч Масляної – цей день люди розкочували крижані гірки, робили солом’яне опудало, накривали столи з солодощами.

– зустріч Масляної – цей день люди розкочували крижані гірки, робили солом’яне опудало, накривали столи з солодощами. вівторок – заграш – хлопці і дівчата шукали собі наречених, молоді люди разом каталися з гірок і їли млинці.

– заграш – хлопці і дівчата шукали собі наречених, молоді люди разом каталися з гірок і їли млинці. середа – лакомка – весь день був присвячений святковим ласощам і частуванням.

– лакомка – весь день був присвячений святковим ласощам і частуванням. четвер – розгуляй – українці влаштовували катання на конях, проганяли зиму і закликали весну, а чоловіки будували снігові замки, потім ділилися на тих, хто буде нападати на фортецю і захищати її.

– розгуляй – українці влаштовували катання на конях, проганяли зиму і закликали весну, а чоловіки будували снігові замки, потім ділилися на тих, хто буде нападати на фортецю і захищати її. п’ятниця – тещині вечори – день, коли зять має з млинцями прийти в гості до своєї тещі.

– тещині вечори – день, коли зять має з млинцями прийти в гості до своєї тещі. субота – золовкіни посиденьки – люди збираються всією родиною за столом або їздять в гості до родичів з млинцями.

– золовкіни посиденьки – люди збираються всією родиною за столом або їздять в гості до родичів з млинцями. неділя – прощений день – дата, коли рідні і близькі просять один у одного вибачення за свої вчинки.

Останній день Масляної наші предки відзначали особливо пишно: молоді люди підпалювали опудало, водили навколо нього хороводи, співали і танцювали. Обряд був спрямований на те, щоб прогнати зиму і зустріти весну. Завершувалося свято стрибками через багаття.

У період Масляної не можна сумувати, сваритися, лихословити та злитися. Цей тиждень варто провести у мирі та злагоді.