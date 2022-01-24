Щороку в Україні відзначають Масляну – це свято, яке є символом закінчення зими і початку весни.
Святкування тривають протягом тижня і закінчуються Прощеною неділею. Дата Масляної завжди змінюється в залежності від початку Великого посту.
У 2022 році Масляну відзначатимуть з 28 лютого по 6 березня. В цей період заведено влаштовувати гуляння, пекти млинці з різноманітними начинками, готувати вареники, сирники та пригощати своїх рідних і близьких.
Кожен день Масляних святкувань має свої традиції:
- понеділок – зустріч Масляної – цей день люди розкочували крижані гірки, робили солом’яне опудало, накривали столи з солодощами.
- вівторок – заграш – хлопці і дівчата шукали собі наречених, молоді люди разом каталися з гірок і їли млинці.
- середа – лакомка – весь день був присвячений святковим ласощам і частуванням.
- четвер – розгуляй – українці влаштовували катання на конях, проганяли зиму і закликали весну, а чоловіки будували снігові замки, потім ділилися на тих, хто буде нападати на фортецю і захищати її.
- п’ятниця – тещині вечори – день, коли зять має з млинцями прийти в гості до своєї тещі.
- субота – золовкіни посиденьки – люди збираються всією родиною за столом або їздять в гості до родичів з млинцями.
- неділя – прощений день – дата, коли рідні і близькі просять один у одного вибачення за свої вчинки.
Останній день Масляної наші предки відзначали особливо пишно: молоді люди підпалювали опудало, водили навколо нього хороводи, співали і танцювали. Обряд був спрямований на те, щоб прогнати зиму і зустріти весну. Завершувалося свято стрибками через багаття.
У період Масляної не можна сумувати, сваритися, лихословити та злитися. Цей тиждень варто провести у мирі та злагоді.