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Когда отмечают Масленицу 2022: дата праздника

24 января 2022, 16:02
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
масленица
Источник: Depositphotos

Каждый год в Украине отмечают Масленицу — это праздник, который является символом окончания зимы и начала весны.

Празднования продолжаются в течение недели и заканчиваются Прощенным воскресеньем. Дата Масленицы всегда меняется в зависимости от начала Великого поста.

В 2022 году Масленицу будут отмечать с 28 февраля по 6 марта. В этот период принято устраивать гуляния, печь блины с разнообразными начинками, готовить вареники, сырники и угощать своих родных и близких.

Каждый день Масленицы имеет свои традиции:

  • понедельник — встреча Масленицы — люди раскатывали ледяные горки, делали соломенное чучело, накрывали столы со сладостями.
  • вторник — заигрыш — парни искали себе невест, а девушки — женихов, молодые люди вместе катались с горок и ели блины.
  • среда — лакомка — весь день был посвящен праздничным лакомствам и угощениям.
  • четверг – разгуляй – украинцы устраивали катание на лошадях, прогоняли зиму и призывали весну, а мужчины строили снежные замки, затем делились на тех, кто будет нападать на крепость и защищать ее.
  • пятница – тещины вечера – день, когда зять должен с блинами прийти в гости к своей теще.
    суббота — зловкины посиделки — люди собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с блинами.
  • воскресенье — прощенный день — дата, когда родные и близкие просят друг у друга прощения за свои поступки.

Последний день Масленицы наши предки отмечали особенно пышно: молодые люди поджигали чучело, водили вокруг него хороводы, пели и танцевали. Обряд был нацелен на то, чтобы прогнать зиму и встретить весну. Завершался праздник прыжками через костры.

В период Масленицы нельзя скучать, ссориться, злословить и злиться. Эту неделю следует провести в мире и согласии.

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