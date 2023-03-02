Благовіщення Пресвятої Богородиці – третє за важливістю церковне свято у християнстві. Цього дня архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з доброю звісткою про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

Факти ICTV дізнавалися, коли святкують Благовіщення у 2023 році, а також про історію та традиції свята.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – дата 2023

Від свята Благовіщення до Різдва – рівно дев’ять місяців. Адже саме за цей термін жінка виношує дитину.

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У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. Православні відзначають Благовіщення 7 квітня, а католики – 25 березня.

У 2023 році 7 квітня припадає на пʼятницю.

До речі, збіг дати Благовіщення та Великодня називається Киріопасхою, але це буває вкрай рідко. Востаннє таке сталося в 1991 році, а наступна Киріопасха буде тільки у 2075-му.

Традиції свята Благовіщення

Благовіщення це день, коли Діві Марії з’явився архангел Гавриїл та повідомив, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Першими словами, які Марія почула від ангела, були: Радуйся, Благодатна! Господь з тобою.

До речі, вважається, що саме у цей день зима остаточно здає покидає людей та настає весна.

Традиційно, на Благовіщення всі храми та церкви проводять святкову літургію. На Благовіщення у храмах відбувається нічна служба, яка починається з Великого повечір’я, під час якого читають Літургію св. Іоанна Златоуста. Священнослужителі вдягають блакитні ряси, бо саме цей колір є символом Богородиці.

Символами свята є білі лілії та голуби, які символізують непорочність Діви Марії. Також у цей день заведено вбиратися у блакитний колір.

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці потрібно зустрічати в хорошому та піднесеному гуморі, і бажано у родинному колі. До речі, перед святом обов’язково потрібно провести генеральне прибирання в будинку та позбутися старих речей.

Уранці необхідно сходити до церкви та замовити молитву за здоров’я своєї родини. Вважається, що жінкам цього дня слід обов’язково піти на службу й помолитися Пресвятій Богородиці про щасливу долю, вдале заміжжя, про дітей та їхнє здоров’я.

Крім того, 7 квітня трошки послаблюється Великий піст – дозволяється вживання риби.

Що не можна робити на Благовіщення 2023

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці заборонено займатися важкою фізичною працею. Також не можна шити й займатися будь-яким рукоділлям.

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