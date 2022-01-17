19 січня православні відзначають важливе церковне свято – Хрещення Господнє. Одним із головних обрядів цього дня є освячення води.

Святити воду на Водохреще починають ще з вечора 18 січня – Водохресний святвечір, а продовжують це робити і вранці 19 січня.

Робити це можна в церкві чи в спеціальних ополонках, вирубаних у формі хреста.

Вважається, що вода має святу силу до закінчення святкування Хрещення.

Однак у народі кажуть, що будь-яка вода, на яку в ніч на Водохреще потрапило місячне світло, вважається освяченою самими небесами. Для цього залишали воду на підвіконнях у ніч із 18 на 19 січня.

Воду, яку освятили на Водохреще, потрібно зберігати весь рік.

Важливою традицією на це свято є купання в ополонці. Як правильно пірнати в ополонку, розповіли рятувальники – читайте на Фактах ICTV.

Варто враховувати те, що купатись потрібно правильно, оскільки одноразове занурення ніякої користі здоров’ю не принесе. Для цього необхідно загартовуватися заздалегідь, проконсультуватися з лікарем і купатися лише у спеціальних місцях.

Все, що потрібно знати про занурення на Водохреща – читайте на Фактах ICTV.