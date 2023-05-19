Миколай Чудотворець – покровитель дітей, закоханих і невинно засуджених. Вважається, що він міг робити різні дива, зокрема зцілювати сліпих і глухих.

Вшановують памʼять святому Миколаю двічі на рік: взимку і весною.

Коли літній Миколай в Україні

Традиційно вшановують літнього Миколая щороку 22 травня. За переказами, саме в цей день Чудотворець обходить всю Землю і проганяє нечисть.

Зимового Миколая святкують 19 грудня.

Як привітати з літнім Миколаєм 2023

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Нехай Микола Чудотворець допомагає вам у всьому! Оберігає від усіх бід і благословляє на довгі щасливі роки життя.

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У День святого Миколая

Від серця щирого бажаю,

Нехай здійсняться твої мрії,

Хай буде радість і надія!

Нехай тривоги оминають.

В родині хай усі ладнають.

Нехай здорові будуть діти,

А ти – найщасливіший в світі.

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У День святого Миколая

Від серця щирого бажаю

Миру, щастя і тепла!

І до безміру добра!

Хай здоров’я не підводить,

А удача поруч ходить!

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Нехай же Микола Угодник,

Принесе мішок чудес!

Оминають хай тривоги,

Щастя буде до небес!

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У цей день хочу побажати тобі миру, радості, благополуччя! Нехай Микола Чудотворець дарує тобі спокійні та щасливі дні!