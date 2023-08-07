Свято Преображення, яке в народі ще називають Спас, – народно-християнське свято східних слов’ян, яке відзначається Східною церквою з IV століття і є одним із найбільших, після Великодня, дванадесятих свят.

Щороку в Україні святкують три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Коли Горіховий Спас у 2023 році та як його відзначають в Україні – читайте в нашому матеріалі.

Коли в Україні Горіховий спас 2023

Дати святкування усіх трьох Спасів щороку є незмінними. Горіховий Спас святкується останнім. У 2023 році його відзначатимуть 29 серпня.

Починаючи від 2024 року, дати церковних свят в Україні будуть змінені. До цього варто підготуватися заздалегідь. Горіховий Спас у 2024 році ми будемо святкувати вже 16 серпня.

Традиції на Горіховий спас 2023 в Україні

– Горіховий Спас, Хлібний Спас або Холодний Спас – це прощання з літом й підготовка до осені та до холодів.

Наші предки на Горіховий Спас випікали святковий хліб, який освячували в церкві, а потім пригощали ним кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

На це свято заведено пекти пироги та інші смаколики з горіхами, а потім освячувати їх у церкві. Вважається, що освячені страви з горішками на Горіховий Спас принесуть родині щастя й добробут.

Крім того, є повір’я, що на людину, яка знайде або випадково купить подвійний горіх, чекає успіх і фінансовий добробут у наступному році.

Також на Горіховий Спас заведено заготовляти лісові горіхи та сіяти озимовий хліб (так свято отримало ще назву Хлібний Спас). Люди вважали останній Спас народним святом, адже у цей час закінчувалися жнива і народ починав збирати горіхи та інші дари природи.

Раніше люди на Горіховий Спас влаштовували ярмарки, де продавати домоткані полотна, робили заготівлі на зиму, збирали горіхи та робили з них настоянку.

Прикмети на Горіховий спас 2023